В Москве с лета 2018 года обмениваются имуществом два госпредприятия: медиахолдинг «ВГТРК» и издательство «Известия» (уже не имеет отношения к одноименным газете и сайту). Главный актив, переходящий от ВГТРК к «Известиям», — Дом звукозаписи на Малой Никитской. Его поменяли на здание, в котором находится студия ток-шоу «60 минут» Ольги Скабеевой и Евгения Попова. Музыкальная общественность с прошлого августа пишет петиции к руководству страны: они считают, что новый собственник планирует ликвидировать уникальные студии, в которых записывались поколения академических музыкантов и до недавнего времени репетировали два национальных оркестра. Возглавляет издательство «Известия» 38-летняя Екатерина Смиренская — дочь бизнес-партнера Владимира Дьяченко, который известен по расследованию Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» как человек, на чье имя Дмитрий Медведев оформляет заказы в зарубежных интернет-магазинах.
Первые слухи о передаче Государственного дома радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ) издательству «Известия» появились летом 2018 года. В августе газета «Коммерсант» писала, что ГДРЗ передается с баланса государственного медиахолдинга «ВГТРК» в пользу ФГУП «Известия» в обмен на другие здания, в которых была заинтересована телерадиокомпания.
Обмен недвижимостью между несколькими государственными предприятиями не стал бы громкой новостью, если бы не студии звукозаписи и репетиционные помещения для оркестров под управлением Юрия Башмета и Владимира Федосеева. Академические музыканты и звукорежиссеры забили тревогу: они уверены, что при новом собственнике исторические студии с уникальными характеристиками погибнут, ценное оборудование демонтируют и выкинут, а здание превратят в бизнес-центр.
Появлялись открытые письма, обращения к президенту и руководству ВГТРК с просьбами сохранить студии ГДРЗ, обменять их на нежилые помещения Союза композиторов и фирмы «Мелодия»; за Дом звукозаписи вступалась глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и многие деятели культуры первого ряда. Главный редактор журнала «Звукорежиссер» и преподаватель кафедры звукорежиссуры ГИТИСа Анатолий Вейценфельд опубликовал петицию «к руководству страны» с просьбой не уничтожать уникальный комплекс. К апрелю 2019 года ее подписали почти 60 тысяч человек.
Особенно специалистов волновала судьба пятой студии ГДРЗ. Так ее описывает в комментарии «Медузе» Анатолий Вейценфельд: «Это фактически концертный зал, но построенный по принципу студии — „комната в комнате“, или „плавающая комната“, то есть стены студии отделены от стен здания амортизаторами, устраняющими любой механический шум. Это обычное дело для студий звукозаписи, но для маленьких, а студия такого размера (площадь 600 квадратных метров, объем около 8000 кубометров) — решение уникальное. Акустика этой студии настраивалась после постройки в течение 10 лет, пока не был достигнут максимальный результат. Ни один концертный зал так не устроен. Когда кто-то говорит, что „а вот можно же записывать в Большом зале Консерватории, там хорошая акустика“, — он расписывается в некомпетентности. Верхние окна там, извините, выходят на оживленную улицу».
С Вейценфельдом согласен и Александр Кутиков, продюсер и музыкант группы «Машина времени», которая записывала в ГДРЗ свои первые песни: «Пятая студия — самая большая в мире, редкая по своим акустическим данным. Ее смело можно назвать объектом культурного исторического наследия страны. Ее уничтожение — просто кощунство, полное непонимание того, насколько важны подобные сооружения в мире. Удивляет, конечно, и то, что музыканты классического жанра, которые годами записывались в этой студии, молчат и боятся отстаивать ее».
«Руководство страны» упомянуто в петиции Вейценфельда не просто так: владелец издательства «Известия» — Управление делами президента. Большинство опрошенных «Медузой» сотрудников студий и музыкантов из оркестров, чьи репетиционные базы находились в здании ГДРЗ, отказались комментировать ситуацию даже на условиях анонимности.
Что на самом деле происходит со студиями
По данным Росреестра, передача здания ГДРЗ в пользу «Известий» произошла по распоряжению Росимущества от 1 июня 2018 года. На распоряжении стоит отметка ДСП — «для служебного пользования», то есть его пытались засекретить. Акт приемки-передачи подписан 25 декабря того же года, а полноправным владельцем здания издательство «Известия» зарегистрировано 25 января 2019-го.
Но ГДРЗ — лишь часть большого обмена недвижимостью, произошедшего между двумя госпредприятиями. ВГТРК передала «Известиям» не только здание ГДРЗ на Малой Никитской со всеми соседними строениями, но и свои помещения в «Доме радио» на Пятницкой, 25, общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Обмен получается не вполне равноценный, потому что от «Известий» ВГТРК получает примерно на десять тысяч квадратных метров меньше: им переходит гараж возле метро «Савеловская», но самое главное — дворец культуры «Правда», в котором ВГТРК арендовала съемочные павильоны, в том числе студию программы «60 минут» Евгения Попова и Ольги Скабеевой. Там же находится любимый ресторан руководства ВГТРК «Порто Мальтезе».
В пресс-службе ВГТРК «Медузе» сообщили, что в здании ГДРЗ до сих пор работают первая и пятая студии. Судьбу остальных студий в пресс-службе не уточнили, но отметили, что «ни одна единица технических средств, использовавшихся в работе студий, не была списана». В распоряжении «Медузы» есть фотографии второй студии в процессе демонтажа, с лежащим на полу строительным мусором, остатками мебели, техники и обшивки стен. Третья студия, укомплектованная современным оборудованием, по словам источника «Медузы», находится в рабочем состоянии, но опечатана и недоступна для работы из-за отсутствия договоренностей между ВГТРК и новым собственником.
Само восьмиэтажное здание на Малой Никитской, за исключением первого этажа, пустует. Охранник здания рассказал корреспонденту «Медузы», что во второй студии работают строители, третья закрыта, а в первой и пятой «иногда играют». Также на первом этаже здания несколько комнат занимают административные помещения оркестров. Пресс-секретарь Русского концертного агентства Семен Иутинский пообещал предоставить комментарий Юрия Башмета, но потом наотрез отказался от любых комментариев и даже не стал подтверждать или опровергать информацию о том, до сих пор ли оркестр базируется в здании на Малой Никитской.
Сотрудник телеканала «Культура», одного из бывших квартирантов здания ГДРЗ, на условиях анонимности сообщил «Медузе», что приказ о переезде сотрудники ВГТРК получили летом 2018 года. На сайте «Госзакупки» в июне 2018-го был опубликован контракт на 8,7 миллиона рублей по переезду подразделений ВГТРК в здание на Шаболовке, 37, — и на «другие адреса головного предприятия г. Москвы и Московской области». По словам источника «Медузы», оборудование из ГДРЗ было действительно вывезено на Шаболовку и частично на склад министерства обороны в Клину. В контракте этот склад не упоминается, но примерно тогда же, в июне 2018-го, ВГТРК опубликовала информацию об аренде нежилого помещения в поселке Клин-9, где располагалась недавно расформированная воинская часть 43431 Воздушно-космических войск России.
Кто новый владелец ГДРЗ
Новый собственник здания ГДРЗ — издательство «Известия», принадлежащее Управделами президента. В его владении — больше 240 тысяч квадратных метров недвижимости в Москве, большая часть которой сдается в аренду или находится в стадии реконструкции под бизнес-центры и другие коммерческие помещения.
Один из самых известных объектов, принадлежащих ФГУП «Известия», — комплекс зданий на Пушкинской площади, в котором до 2011 года располагалась редакция одноименной газеты. В 2015-м стало известно о начале реализации инвестпроекта по реконструкции комплекса зданий. После реконструкции на площади в 120 тысяч квадратных метров откроются офисы, жилье и магазины. 40% площадей получит Управделами, 60% отойдут инвестору проекта — ЗАО «Легаси Девелопмент», которое связывают с бизнесменом Арой Абрамяном. Абрамян возглавляет Союз армян России, а также является членом попечительского совета «Центра межличностных коммуникаций» — этим центром руководит бывшая жена президента России Людмила Путина.
Вскоре после начала инвестпроекта, в 2016 году, руководителем ФГУП «Известия» была назначена 35-летняя Екатерина Смиренская. До этого она возглавляла компанию G9, которая занимается производством элитной аудиотехники. Владельцы компании — отец Екатерины Виталий Смиренский и Владимир Дьяченко. Последний прославился после расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон». По данным расследования, на имя Дьяченко премьер-министр Дмитрий Медведев заказывал одежду и кроссовки из зарубежных интернет-магазинов. Также Дьяченко возглавляет две компании, «Техинпро» и «Промтехинвест». Первой принадлежат виноградники в Анапе и агрокомплекс в Мансурово Курской области, родном селе отца и деда Дмитрия Медведева. Вторая компания, по сведениям ФБК, занимается обслуживанием резиденции в Красной Поляне, а также усадьбой на Рублевском шоссе, которую бизнесмен Алишер Усманов якобы подарил фонду «Соцгоспроект». Руководители фонда — однокурсники Дмитрия Медведева Илья Елисеев и Алексей Четвертков.
Отец Екатерины Смиренской — Виталий Смиренский — также владеет компанией «Эн-Трейд», она неоднократно выигрывала контракты Федеральной службы охраны (ФСО). Например, в 2011 году «Эн-Трейд» стала победителем конкурса на проведение работ по ремонту помещений «иконной комнаты» и «холла главного дома» на одном из неназванных объектов ФСО. Последним контрактом компании стало выполнение строительно-монтажных работ в физкультурно-оздоровительном комплексе на госдаче № 11. Она более известна как дача первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева в крымском поселке Форос, на которой он был заблокирован участниками путча ГКЧП в августе 1991 года.
На момент публикации «Медузе» не удалось получить комментарии от Управления делами президента.