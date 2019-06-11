В Москве с лета 2018 года обмениваются имуществом два госпредприятия: медиахолдинг «ВГТРК» и издательство «Известия» (уже не имеет отношения к одноименным газете и сайту). Главный актив, переходящий от ВГТРК к «Известиям», — Дом звукозаписи на Малой Никитской. Его поменяли на здание, в котором находится студия ток-шоу «60 минут» Ольги Скабеевой и Евгения Попова. Музыкальная общественность с прошлого августа пишет петиции к руководству страны: они считают, что новый собственник планирует ликвидировать уникальные студии, в которых записывались поколения академических музыкантов и до недавнего времени репетировали два национальных оркестра. Возглавляет издательство «Известия» 38-летняя Екатерина Смиренская — дочь бизнес-партнера Владимира Дьяченко, который известен по расследованию Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» как человек, на чье имя Дмитрий Медведев оформляет заказы в зарубежных интернет-магазинах.

Первые слухи о передаче Государственного дома радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ) издательству «Известия» появились летом 2018 года. В августе газета «Коммерсант» писала, что ГДРЗ передается с баланса государственного медиахолдинга «ВГТРК» в пользу ФГУП «Известия» в обмен на другие здания, в которых была заинтересована телерадиокомпания.

Обмен недвижимостью между несколькими государственными предприятиями не стал бы громкой новостью, если бы не студии звукозаписи и репетиционные помещения для оркестров под управлением Юрия Башмета и Владимира Федосеева. Академические музыканты и звукорежиссеры забили тревогу: они уверены, что при новом собственнике исторические студии с уникальными характеристиками погибнут, ценное оборудование демонтируют и выкинут, а здание превратят в бизнес-центр.

Появлялись открытые письма, обращения к президенту и руководству ВГТРК с просьбами сохранить студии ГДРЗ, обменять их на нежилые помещения Союза композиторов и фирмы «Мелодия»; за Дом звукозаписи вступалась глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и многие деятели культуры первого ряда. Главный редактор журнала «Звукорежиссер» и преподаватель кафедры звукорежиссуры ГИТИСа Анатолий Вейценфельд опубликовал петицию «к руководству страны» с просьбой не уничтожать уникальный комплекс. К апрелю 2019 года ее подписали почти 60 тысяч человек.

Особенно специалистов волновала судьба пятой студии ГДРЗ. Так ее описывает в комментарии «Медузе» Анатолий Вейценфельд: «Это фактически концертный зал, но построенный по принципу студии — „комната в комнате“, или „плавающая комната“, то есть стены студии отделены от стен здания амортизаторами, устраняющими любой механический шум. Это обычное дело для студий звукозаписи, но для маленьких, а студия такого размера (площадь 600 квадратных метров, объем около 8000 кубометров) — решение уникальное. Акустика этой студии настраивалась после постройки в течение 10 лет, пока не был достигнут максимальный результат. Ни один концертный зал так не устроен. Когда кто-то говорит, что „а вот можно же записывать в Большом зале Консерватории, там хорошая акустика“, — он расписывается в некомпетентности. Верхние окна там, извините, выходят на оживленную улицу».

С Вейценфельдом согласен и Александр Кутиков, продюсер и музыкант группы «Машина времени», которая записывала в ГДРЗ свои первые песни: «Пятая студия — самая большая в мире, редкая по своим акустическим данным. Ее смело можно назвать объектом культурного исторического наследия страны. Ее уничтожение — просто кощунство, полное непонимание того, насколько важны подобные сооружения в мире. Удивляет, конечно, и то, что музыканты классического жанра, которые годами записывались в этой студии, молчат и боятся отстаивать ее».

«Руководство страны» упомянуто в петиции Вейценфельда не просто так: владелец издательства «Известия» — Управление делами президента. Большинство опрошенных «Медузой» сотрудников студий и музыкантов из оркестров, чьи репетиционные базы находились в здании ГДРЗ, отказались комментировать ситуацию даже на условиях анонимности.