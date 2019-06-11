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Государственный дом радиовещания и звукозаписи в Москве. Фото: Лилия Палвеева / RFE / RL

В Москве с лета 2018 года обмениваются имуществом два госпредприятия: медиахолдинг «ВГТРК» и издательство «Известия» (уже не имеет отношения к одноименным газете и сайту). Главный актив, переходящий от ВГТРК к «Известиям», — Дом звукозаписи на Малой Никитской. Его поменяли на здание, в котором находится студия ток-шоу «60 минут» Ольги Скабеевой и Евгения Попова. Музыкальная общественность с прошлого августа пишет петиции к руководству страны: они считают, что новый собственник планирует ликвидировать уникальные студии, в которых записывались поколения академических музыкантов и до недавнего времени репетировали два национальных оркестра. Возглавляет издательство «Известия» 38-летняя Екатерина Смиренская — дочь бизнес-партнера Владимира Дьяченко, который известен по расследованию Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» как человек, на чье имя Дмитрий Медведев оформляет заказы в зарубежных интернет-магазинах.

Первые слухи о передаче Государственного дома радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ) издательству «Известия» появились летом 2018 года. В августе газета «Коммерсант» писала, что ГДРЗ передается с баланса государственного медиахолдинга «ВГТРК» в пользу ФГУП «Известия» в обмен на другие здания, в которых была заинтересована телерадиокомпания.

Обмен недвижимостью между несколькими государственными предприятиями не стал бы громкой новостью, если бы не студии звукозаписи и репетиционные помещения для оркестров под управлением Юрия Башмета и Владимира Федосеева. Академические музыканты и звукорежиссеры забили тревогу: они уверены, что при новом собственнике исторические студии с уникальными характеристиками погибнут, ценное оборудование демонтируют и выкинут, а здание превратят в бизнес-центр.

Появлялись открытые письма, обращения к президенту и руководству ВГТРК с просьбами сохранить студии ГДРЗ, обменять их на нежилые помещения Союза композиторов и фирмы «Мелодия»; за Дом звукозаписи вступалась глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и многие деятели культуры первого ряда. Главный редактор журнала «Звукорежиссер» и преподаватель кафедры звукорежиссуры ГИТИСа Анатолий Вейценфельд опубликовал петицию «к руководству страны» с просьбой не уничтожать уникальный комплекс. К апрелю 2019 года ее подписали почти 60 тысяч человек.

Особенно специалистов волновала судьба пятой студии ГДРЗ. Так ее описывает в комментарии «Медузе» Анатолий Вейценфельд: «Это фактически концертный зал, но построенный по принципу студии — „комната в комнате“, или „плавающая комната“, то есть стены студии отделены от стен здания амортизаторами, устраняющими любой механический шум. Это обычное дело для студий звукозаписи, но для маленьких, а студия такого размера (площадь 600 квадратных метров, объем около 8000 кубометров) — решение уникальное. Акустика этой студии настраивалась после постройки в течение 10 лет, пока не был достигнут максимальный результат. Ни один концертный зал так не устроен. Когда кто-то говорит, что „а вот можно же записывать в Большом зале Консерватории, там хорошая акустика“, — он расписывается в некомпетентности. Верхние окна там, извините, выходят на оживленную улицу».

С Вейценфельдом согласен и Александр Кутиков, продюсер и музыкант группы «Машина времени», которая записывала в ГДРЗ свои первые песни: «Пятая студия — самая большая в мире, редкая по своим акустическим данным. Ее смело можно назвать объектом культурного исторического наследия страны. Ее уничтожение — просто кощунство, полное непонимание того, насколько важны подобные сооружения в мире. Удивляет, конечно, и то, что музыканты классического жанра, которые годами записывались в этой студии, молчат и боятся отстаивать ее».

«Руководство страны» упомянуто в петиции Вейценфельда не просто так: владелец издательства «Известия» — Управление делами президента. Большинство опрошенных «Медузой» сотрудников студий и музыкантов из оркестров, чьи репетиционные базы находились в здании ГДРЗ, отказались комментировать ситуацию даже на условиях анонимности.

Что на самом деле происходит со студиями

По данным Росреестра, передача здания ГДРЗ в пользу «Известий» произошла по распоряжению Росимущества от 1 июня 2018 года. На распоряжении стоит отметка ДСП — «для служебного пользования», то есть его пытались засекретить. Акт приемки-передачи подписан 25 декабря того же года, а полноправным владельцем здания издательство «Известия» зарегистрировано 25 января 2019-го.

Но ГДРЗ — лишь часть большого обмена недвижимостью, произошедшего между двумя госпредприятиями. ВГТРК передала «Известиям» не только здание ГДРЗ на Малой Никитской со всеми соседними строениями, но и свои помещения в «Доме радио» на Пятницкой, 25, общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Обмен получается не вполне равноценный, потому что от «Известий» ВГТРК получает примерно на десять тысяч квадратных метров меньше: им переходит гараж возле метро «Савеловская», но самое главное — дворец культуры «Правда», в котором ВГТРК арендовала съемочные павильоны, в том числе студию программы «60 минут» Евгения Попова и Ольги Скабеевой. Там же находится любимый ресторан руководства ВГТРК «Порто Мальтезе».

В пресс-службе ВГТРК «Медузе» сообщили, что в здании ГДРЗ до сих пор работают первая и пятая студии. Судьбу остальных студий в пресс-службе не уточнили, но отметили, что «ни одна единица технических средств, использовавшихся в работе студий, не была списана». В распоряжении «Медузы» есть фотографии второй студии в процессе демонтажа, с лежащим на полу строительным мусором, остатками мебели, техники и обшивки стен. Третья студия, укомплектованная современным оборудованием, по словам источника «Медузы», находится в рабочем состоянии, но опечатана и недоступна для работы из-за отсутствия договоренностей между ВГТРК и новым собственником.

Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского репетирует в Пятой студии бывшего Государственного Дома Радиовещания…

Publicerat av Andrey Martynov Måndag 27 augusti 2018

Само восьмиэтажное здание на Малой Никитской, за исключением первого этажа, пустует. Охранник здания рассказал корреспонденту «Медузы», что во второй студии работают строители, третья закрыта, а в первой и пятой «иногда играют». Также на первом этаже здания несколько комнат занимают административные помещения оркестров. Пресс-секретарь Русского концертного агентства Семен Иутинский пообещал предоставить комментарий Юрия Башмета, но потом наотрез отказался от любых комментариев и даже не стал подтверждать или опровергать информацию о том, до сих пор ли оркестр базируется в здании на Малой Никитской.

Сотрудник телеканала «Культура», одного из бывших квартирантов здания ГДРЗ, на условиях анонимности сообщил «Медузе», что приказ о переезде сотрудники ВГТРК получили летом 2018 года. На сайте «Госзакупки» в июне 2018-го был опубликован контракт на 8,7 миллиона рублей по переезду подразделений ВГТРК в здание на Шаболовке, 37, — и на «другие адреса головного предприятия г. Москвы и Московской области». По словам источника «Медузы», оборудование из ГДРЗ было действительно вывезено на Шаболовку и частично на склад министерства обороны в Клину. В контракте этот склад не упоминается, но примерно тогда же, в июне 2018-го, ВГТРК опубликовала информацию об аренде нежилого помещения в поселке Клин-9, где располагалась недавно расформированная воинская часть 43431 Воздушно-космических войск России.

Кто новый владелец ГДРЗ

Новый собственник здания ГДРЗ — издательство «Известия», принадлежащее Управделами президента. В его владении — больше 240 тысяч квадратных метров недвижимости в Москве, большая часть которой сдается в аренду или находится в стадии реконструкции под бизнес-центры и другие коммерческие помещения.

Один из самых известных объектов, принадлежащих ФГУП «Известия», — комплекс зданий на Пушкинской площади, в котором до 2011 года располагалась редакция одноименной газеты. В 2015-м стало известно о начале реализации инвестпроекта по реконструкции комплекса зданий. После реконструкции на площади в 120 тысяч квадратных метров откроются офисы, жилье и магазины. 40% площадей получит Управделами, 60% отойдут инвестору проекта — ЗАО «Легаси Девелопмент», которое связывают с бизнесменом Арой Абрамяном. Абрамян возглавляет Союз армян России, а также является членом попечительского совета «Центра межличностных коммуникаций» — этим центром руководит бывшая жена президента России Людмила Путина.

Вскоре после начала инвестпроекта, в 2016 году, руководителем ФГУП «Известия» была назначена 35-летняя Екатерина Смиренская. До этого она возглавляла компанию G9, которая занимается производством элитной аудиотехники. Владельцы компании — отец Екатерины Виталий Смиренский и Владимир Дьяченко. Последний прославился после расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон». По данным расследования, на имя Дьяченко премьер-министр Дмитрий Медведев заказывал одежду и кроссовки из зарубежных интернет-магазинов. Также Дьяченко возглавляет две компании, «Техинпро» и «Промтехинвест». Первой принадлежат виноградники в Анапе и агрокомплекс в Мансурово Курской области, родном селе отца и деда Дмитрия Медведева. Вторая компания, по сведениям ФБК, занимается обслуживанием резиденции в Красной Поляне, а также усадьбой на Рублевском шоссе, которую бизнесмен Алишер Усманов якобы подарил фонду «Соцгоспроект». Руководители фонда — однокурсники Дмитрия Медведева Илья Елисеев и Алексей Четвертков.

Отец Екатерины Смиренской — Виталий Смиренский — также владеет компанией «Эн-Трейд», она неоднократно выигрывала контракты Федеральной службы охраны (ФСО). Например, в 2011 году «Эн-Трейд» стала победителем конкурса на проведение работ по ремонту помещений «иконной комнаты» и «холла главного дома» на одном из неназванных объектов ФСО. Последним контрактом компании стало выполнение строительно-монтажных работ в физкультурно-оздоровительном комплексе на госдаче № 11. Она более известна как дача первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева в крымском поселке Форос, на которой он был заблокирован участниками путча ГКЧП в августе 1991 года.

На момент публикации «Медузе» не удалось получить комментарии от Управления делами президента.

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