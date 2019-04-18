Атамбаев исчез из руководства СДПК в базе данных Минюста

Министерство юстиции изменило в реестре юридических лиц руководителя Социал-демократической партии Кыргызстана с Алмазбека Атамбаева на Сагынбека Абдрахманова — лидера движения «СДПК без Атамбаева».

В минюсте заявили, что внесли изменения в реестр юридического лица по заявлению Сагынбека Абдрахманова. Он просил изменить данные о руководителе и местонахождении политпартии.

«К данному уведомлению были приложены выписка из протокола 18 съезда партии и копия паспорта нового руководителя Сагынбека Абдрахманова», — говорится в заявлении Минюста.

Минюст также сообщил, что ответственность за правильность предоставленных данных в ведомство несет уведомитель, то есть Абдрахманов.

Сам Абдрахманов потребовал у Атамбаева передать ему устав печать и другое имущество партии.

Депутатка парламента от СДПК Ирина Карамушкина назвала это «наглым и циничным» отношением к партии — по ее словам, Минюст «под давлением» заставили изменить регистрационные документы.

«Именно СДПК привела нынешнего президента к власти, именно она дала нам мандаты. Сегодня правовое поле проигрывает. И слабость власти в том, что они нагло заставили Минюст внести изменения в регистрационные документы СДПК. Скорее всего, под давлением провели регистрацию. Кто вообще такой этот Сагынбек Абдрахманов, чтобы регистрировать его руководителем СДПК?» — заявила Ирина Карамушкина.

Сагынбек Абдрахманов — лидер движения «СДПК без Атамбаева», 3 апреля на съезде движения его избрали председателем партии.

В партии социал-демократов считают, это собрание «не имеет никакого отношения к СДПК». «Это [было] шоу клоунов, которое сегодня потерпело фиаско», — сказала пресс-секретарь Кундуз Жолдубаева.

Движение «СДПК без Атамбаева» появилось в середине 2018 года на фоне конфликта экс-президента Алмазбека Атамбаева и действующего Сооронбая Жээнбекова.

Сейчас в самой большой партии страны произошел раскол на несколько частей. СДПК объявила себя оппозицией действующей власти, однако большинство депутатов во фракции поддерживают Жээнбекова.

Читать подробнее: Революция в главной партии страны: что произошло с СДПК и кто теперь сверху