Дело об аварии на ТЭЦ Бишкека. Экс-замдиректора «Электрических станций» частично признал свою вину

Бердибек Боркоев. Фото: «Электрические станции»

В Первомайском райсуде завершается процесс по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека. Один из обвиняемых — бывший заместитель гендиректора «Электрических станций» Бердибек Боркоев — признал свою вину частично.

Его адвокат Учкун Каримов сообщил «Клоопу», что Боркоев признал вину в том, что он лично не проверил готовность теплоцентрали к отопительном сезону, хотя это входило в его обязанности.

По словам Каримова, гособвинение просит 10 лет лишения свободы для его подзащитного.

Суд уже признал Боркоева виновным по другому делу — о незаконном проведении тендера на ремонт ТЭЦ к отопительному сезону. В январе его приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

По делу об аварии на ТЭЦ обвиняемыми проходят семь бывших топ-менеджеров госпредприятий энергосектора — среди них экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, экс-директор «Электрических станций» Узак Кадырбаев и бывший директор ТЭЦ Бишкека Нурлан Омуркул уулу. Бывших чиновников обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в конце января 2018 года — она привела к понижению температуры в квартирах горожан и перебоям с подачей горячей воды.

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