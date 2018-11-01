Иса Омуркулов больше не член СДПК, но остается лидером ее парламентской фракции. Что происходит?

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов больше не член партии — он был исключен решением политсовета социал-демократов. Это случилось на фоне собраний движения «СДПК без Атамбаева», которое, как утверждает один из его организаторов Сагынбек Абдрахманов, поддержал Омуркулов.

Что произошло?

31 октября политсовет СДПК исключил Омуркулова из партии «за действия, противоречащие уставу и идеям партии». Также политсовет порекомендовал депутатам парламента отозвать Омуркулова с должности лидера парламентской фракции.

Иса Омуркулов лишился членства в СДПК после того, как в октябре в четырех областях страны — Чуйской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской — прошли собрания движения «СДПК без [экс-президента Кыргызстана Алмазбека] Атамбаева». Один из организаторов встреч — Сагынбек Абдрахманов — рассказал «Азаттыку», что активистов поддержал Иса Омуркулов.

Сам Омуркулов это отрицает.

Что говорит Омуркулов?

Спустя день после того, как его исключили из партии, Иса Омуркулов сказал, что это сделала «кучка людей, предавших идеи [СДПК]». По его словам, исключение было нелегитимным — Омуркулов узнал о нем из СМИ, его не приглашали на заседание, на котором решался этот вопрос, и не дали никаких протоколов. (Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева опровергла это. Она утверждает, что Омуркулова приглашали на заседание 31 октября, но он это проигнорировал.)

«Я не нарушал никаких законов и партийной дисциплины. […] Меня называют предателем, от имени пресс-службы [СДПК]. Я думаю, что люди, которые назвали меня предателем и исключили меня из партии — сами предатели. Для меня они люди, которые предали идею и память погибших парней во время Апрельской революции [2010 года]», — сказал Омуркулов.

Иса Омуркулов (слева) и председатель СДПК Алмазбек Атамбаев (справа) на съезде партии в марте 2018 года. Фото: СДПК

При этом он дает неоднозначные ответы на вопросы о том, поддерживает ли он движение «СДПК против Атамбаева».

«[У меня] было очень много посетителей, которые представляли идеи партии без Атамбаева, но я свою позицию по этому поводу не говорил», — утверждает Омуркулов.

Пока непонятно, лишится ли Омуркулов поста лидера фракции СДПК — это решение должны принять члены фракции. 2 ноября в парламенте должно было пройти заседание фракции СДПК, но его отменили из-за мероприятий, связанных с празднованием 90-летия Чынгыза Айтматова.

Почему исключили Омуркулова и что происходит с СДПК?

Новоизбранная зампредседателя партии Ирина Карамушкина рассказала «Клоопу», что Омуркулова исключили из-за того, что он не отстаивал идеи СДПК в парламенте. Она назвала исключение Омуркулова из фракции уже «свершившимся фактом», потому что фракция обязана исполнять решения политсовета.

Карамушкина, как и Омуркулов, заседает в парламенте от СДПК.

«Когда политсовет исключил из партии Кожобека Рыспаева, то фракция должна была утвердить это решение. Но когда начались подковерные игры (Рыспаев остался во фракции СДПК), Иса Шейшенкулович не показал свой характер во фракции. Фракция должна выполнять поручения партии», — сказала она.

Лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов утверждает, что исключение Омуркулова нелегитимно и партия не будет исполнять это решение.

«Распространенное вчера сообщение о якобы исключении из партии лидера фракции СДПК Исы Омуркулова является свидетельством крайней степени агонии Алмазбека Атамбаева, которого на сегодняшний день признают лидером партии только Фарид Ниязов и Ирина Карамушкина», — сказал Абрахманов.

Алмазбек Атамбаев на заседании политсовета СДПК в апреле 2018 года. Фото: СДПК

Политолог Марс Сариев в интервью «Клоопу» назвал исключение Омуркулова из СДПК «очень сложной и запутанной ситуацией». Тем не менее, это решение, по мнению политолога, принесет негативные последствия для партии.

«Это полная дискредитация СДПК, раскол, партия очень сильно теряет [политическую] силу. Партийцы СДПК начнут искать другую партию, другую гавань. В любом случае, эти действия ослабляют СДПК, приводят к расколу. Денежные и знаковые фигуры [в СДПК] могут перейти в другую партию, а СДПК превратится в карликовую партию», — сказал Сариев.

Политолог Медет Тюлегенов считает, что отстранение Исы Омуркулова из провластной партии — это процесс раскола в СДПК, который «скажется на имидже Атамбаева».

Он также сомневается, что депутаты от СДПК в парламенте решат отстранить своего главу фракции с занимаемой должности.

«В самой фракции [СДПК] явной поддержки Атамбаева нет. В итоге, все может получиться так, что фракция останется за антиатамбаевскими силами, а партия — за Атамбаевым», — говорит Тюлегенов.

Противостояние Атамбаева и Жээнбекова

Исключение из партии Омуркулова произошло на фоне противостояния экс-президента Алмазбека Атамбаева и действующего президента Сооронбая Жээнбекова. С начала правления Жээнбекова свои должности потеряли и попали в СИЗО многие соратники Атамбаева — в том числе, экс-премьер-министр Сапар Исаков и экс-мэр Албек Ибраимов.

Атамбаев возглавил СДПК и намерен подготовить партию к парламентским выборам 2020 года. При этом два политика ни разу открыто не говорили о своем противостоянии.

Кто такой Иса Омуркулов?

Иса Омуркулов пришел в парламент от СДПК еще в 1995 году — с тех пор он переизбирался в парламент пять раз. Кроме того, после революции 2010 года Омуркулов два года был мэром Бишкека.

Он ушел с поста мэра в 2013 году на фоне скандала с парком Победы имени Даира Асанова. По версии следствия, Иса Омуркулов незаконно вывел более трех гектар муниципальной территории парка под частное строительство. Гособвинение просило дать Омуркулову восемь лет тюрьмы, но в 2014 году суд оправдал его.

В 2016 году Омуркулов стал лидером фракции СДПК в парламенте.

Соавтор: Айдай Эркебаева