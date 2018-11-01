София (имя изменено) — гражданка Узбекистана, которая сейчас учится в Кыргызстане. Тем не менее, ей приходится часто ездить домой и обратно.
Обычно на границе у нее проверяли только паспорт и багаж. Но два года назад это изменилось. Тогда София полетела домой, чтобы отпраздновать Новый год с семьей. После того, как она прошла паспортный контроль в аэропорту Ташкента, к ней подошел сотрудник в форме и попросил пройти в отдельный кабинет. Там сидел еще один мужчина.
София вспоминает, что мужчины начали спрашивать её о жизни и планах на будущее, а затем потребовали дать телефон на проверку. Девушка согласилась и отдала его.
Сотрудники безопасности стали просматривать содержимое устройства — искали порнографию и эротику. София не знает, почему в её телефоне искали именно это. По словам девушки, они также читали личные сообщения и просматривали галерею фотографий.
София говорит, что проверка длилась недолго — не найдя ничего запрещенного, ей вернули устройство и отпустили.
Девушка говорит, что беспрекословно согласилась пройти проверку, «чтобы быть честной» — иначе могут заподозрить в чем-нибудь незаконном, а с этим в Узбекистане очень строго.
Сейчас перед въездом в страну София удаляет со своего телефона WhatsApp и другие приложения для соцсетей. Родственники часто отправляют ей сообщения с религиозными текстами — из-за этого в Узбекистане ее могут заподозрить в экстремизме.
Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев говорит, что тщательная проверка содержимого телефона не везде противозаконна. К примеру, спецслужбы Канады могут потребовать от вас телефон на проверку содержимого, а отказ грозит штрафом в 25 тысяч канадских долларов или лишением свободы на год. Такую проверку они объясняют защитой национальной безопасности.
Такой закон действует и на территории Узбекистана. Однако узбекские пограничники могут осматривать устройство только визуально, в целях предотвращения перевоза взрывчатых веществ в виде гаджетов. У них нет полномочий проверять внутреннее содержимое.
Юрист советует не соглашаться на проверку телефона сразу. «Если потребуют предоставить телефон на проверку его содержимого, то нужно спросить на каких основаниях она будет происходить. Есть ли у них в стране закон, позволяющий изымать частную собственность для досмотра», — говорит он.
Редакция «Клоопа» подготовила для вас несколько советов, которые помогут сохранить ваши личные данные при прохождении контроля в разных странах мира.
Дисклеймер: Мы не утверждаем, что нижеперечисленные методы гарантировано помогут сохранить ваши данные от нежелательного просмотра. Тем не менее, они могут быть полезны в некоторые случаях, даже если это не связано с проверкой в аэропорту.
Лучшая защита — удаление
Чтобы максимально обезопасить свои личные документы, фотографии или видео от нежелательного просмотра на границе, их стоит вовсе временно удалить с вашего телефона, планшета или компьютера.
В зависимости от размера, вы можете перенести их на внешний жесткий диск или флешку, либо загрузить их в облачное хранилище. К примеру, Google Drive бесплатно предоставляет пользователю 15 Гб. После прохождения границы вы сможете скачать нужные вам файлы обратно.
Однако не забудьте, что при проверке вашего девайса пограничники могут просмотреть содержимое вашего Google-аккаунта, если вы не выйдите из него до того, как сдали девайс на проверку.
Это же касается и приложений, установленных на вашем устройстве. Если вы не хотите, чтобы ваши сообщения или действия в соцсетях стали известны третьим лицам, временно их удалите.
Выход из всех аккаунтов и соцсетей
Тем не менее, если вы все же решили оставить приложения на своем устройстве, то лучше выйдите из всех аккаунтов.
Почти в каждом приложении есть функция Logout («Выход») — выполните её перед прохождением контроля. Пограничники не смогут просмотреть информацию в вашем аккаунте, только если не потребуют от вас ввести пароль отдельно. Всегда можно сказать, что приложение установлено, но вы им не пользуетесь, и аккаунта там у вас нет.
Кроме того, в устройствах под управлением Android можно выйти из учетной записи девайса*. После прохождения контроля вы вновь можете войти в свой аккаунт и пользоваться устройством.
* – выход из учетной записи сотрет с вашего телефона данные, связанные с Google — то, что вы смотрели на YouTube, маршруты на Google Maps и так далее.
** – разные производители размещают функцию удаления Google-аккаунта по-разному. К примеру, на телефонах Xiaomi вам нужно зайти в пункт «Синхронизация» в настройках, выбрать нужный аккаунт и удалить его.
А можно ли защитить свои данные, не выходя из аккаунтов?
Некоторые телефоны под управлением Android, к примеру, Xiaomi предлагают пользователю функцию «Второе пространство». Когда вы его включаете, то на смартфоне создается аналогичное рабочее пространство для работы — вы можете использовать его, например, для переключения между рабочим и личным аккаунтами.
Некоторые смартфоны работают с так называемой «голой» версией Android. Её основная особенность — отсутствие лишних приложений, которые устанавливают производители телефонов.
Одной из фишек «голого» Android является режим гостя. Если вы включите эту функцию, то сможете задать доступ к ограниченному количеству приложений. Но такой телефон может вызвать еще больше подозрений.
Например, для включения этого режима на телефоне Google Pixel, вам необходимо зайти в настройки телефона, а затем в раздел «Система».
К сожалению, функционал устройств Apple весьма ограничен и там подобных функций нет. Но вы можете загрузить всю конфиденциальную информацию в облако, удалить все с устройства, а затем загрузить все необходимые файлы обратно.
Многие специалисты по безопасности советуют поступить еще более просто — если вы часто ездите за границу, то вам стоит приобрести недорогой телефон или ноутбук, который вы будете использовать исключительно для командировок.
Не храните на нем ценных документов или личных фотографий — при проверке содержимого у вас вряд ли найдут что-то, что вызовет лишние подозрения.
Перед прохождением границы подробнее узнайте о правилах и требованиях пограничных служб страны, в которую вы направляетесь.
Редакторы: Дмитрий Мотинов
Рустам Халимов