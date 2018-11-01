София (имя изменено) — гражданка Узбекистана, которая сейчас учится в Кыргызстане. Тем не менее, ей приходится часто ездить домой и обратно.

Обычно на границе у нее проверяли только паспорт и багаж. Но два года назад это изменилось. Тогда София полетела домой, чтобы отпраздновать Новый год с семьей. После того, как она прошла паспортный контроль в аэропорту Ташкента, к ней подошел сотрудник в форме и попросил пройти в отдельный кабинет. Там сидел еще один мужчина.

София вспоминает, что мужчины начали спрашивать её о жизни и планах на будущее, а затем потребовали дать телефон на проверку. Девушка согласилась и отдала его.

Сотрудники безопасности стали просматривать содержимое устройства — искали порнографию и эротику. София не знает, почему в её телефоне искали именно это. По словам девушки, они также читали личные сообщения и просматривали галерею фотографий.

София говорит, что проверка длилась недолго — не найдя ничего запрещенного, ей вернули устройство и отпустили.

Девушка говорит, что беспрекословно согласилась пройти проверку, «чтобы быть честной» — иначе могут заподозрить в чем-нибудь незаконном, а с этим в Узбекистане очень строго.

Сейчас перед въездом в страну София удаляет со своего телефона WhatsApp и другие приложения для соцсетей. Родственники часто отправляют ей сообщения с религиозными текстами — из-за этого в Узбекистане ее могут заподозрить в экстремизме.

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев говорит, что тщательная проверка содержимого телефона не везде противозаконна. К примеру, спецслужбы Канады могут потребовать от вас телефон на проверку содержимого, а отказ грозит штрафом в 25 тысяч канадских долларов или лишением свободы на год. Такую проверку они объясняют защитой национальной безопасности.

Такой закон действует и на территории Узбекистана. Однако узбекские пограничники могут осматривать устройство только визуально, в целях предотвращения перевоза взрывчатых веществ в виде гаджетов. У них нет полномочий проверять внутреннее содержимое.

Юрист советует не соглашаться на проверку телефона сразу. «Если потребуют предоставить телефон на проверку его содержимого, то нужно спросить на каких основаниях она будет происходить. Есть ли у них в стране закон, позволяющий изымать частную собственность для досмотра», — говорит он.

Редакция «Клоопа» подготовила для вас несколько советов, которые помогут сохранить ваши личные данные при прохождении контроля в разных странах мира.