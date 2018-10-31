Дорога Бишкек — Кубакы в июле 2015 года. Фото: Пресс-служба президента

В Кыргызстане могут появиться платные автодороги — такой законопроект сейчас готовит Министерство транспорта, который ведомство планирует обнародовать в ноябре. «Клооп» рассказывает, почему власти хотят ввести платные дороги, и что думают противники этой инициативы.

Первой платной автодорогой в Кыргызстане может стать участок автодороги на перевале Кубакы — он относится к трассе Бишкек-Нарын-Торугарт, которая выходит к границе с Китаем.

По предложению минтранса, водители легковых авто будут платить 56 тыйынов за километр, а водители грузового транспорта — от 2 до 14 сомов, в зависимости от веса и габаритов автомобиля.

Руководитель группы советников минтранса Нурлан Кайынбаев рассказал «Азаттыку», что оплату за проезд будут принимать автоматически.

«Мы сейчас рассматриваем, на каких дорогах, и за какие виды автотранспорта должна взиматься плата. Например, предлагаем, что на четырехполосных трассах или более широких дорогах плата должна быть введена для всех. А вот на двухполосных трассах вроде Ош-Бишкек мы предложили оплату брать только с грузового автотранспорта», — объяснил он.

Кайынбаев добавил, что власти решили сделать проезд через перевал Кубакы платным, потому что у этого участка есть «бесплатная альтернатива» — те, кто не хочет платить, могут проехать через город Балыкчы.

Почему минтранс хочет запустить платные дороги?

В минтрансе говорят, что республиканский бюджет не способен осилить ремонт и восстановление существующих в Кыргызстане автодорог. По данным ведомства, государство каждый год выделяет по 3-3,5 млрд сомов на ремонт и поддержание трасс, хотя на эти нужды необходимо около 10 млрд.

Введя платные дороги, минтранс хочет облегчить нагрузку на республиканский бюджет: деньги, получаемые с платных дорог, будут направлять на их ремонт и улучшение. Однако эти средства, по подсчетам ведомства, смогут обеспечить только 50 процентов от общей потребности — минтрансу все-равно придется обращаться к республиканскому бюджету.

Вторая причина ввода платных дорог — это займы, которые Кыргызстан брал на ремонт или восстановление крупных трасс страны. «Кыргызская Республика не может и не в состоянии и дальше брать кредиты (пусть и льготные) на ремонт автомобильных дорог», — говорят в министерстве.

Альтернативную дорогу «Север—Юг» начали строить в мае 2014 года. Планируют закончить в 2023-м, а ее стоимость оценили в $850 млн. Фото: Пресс-служба президента

Какие дороги в Кыргызстане построили или восстановили на кредитные деньги?

Из крупных: Бишкек-Ош, Бишкек-Нарын-Торугарт, Ош-Сарыташ-Иркештам и Ош-Баткен-Исфана. Их восстановление обошлось в $2,5 млн, каждый кредит на проект был получен по индивидуальному соглашению и под разными процентами.

Самый дорогой проект минтранса, который сейчас реализуют на кредитные деньги — это строительство альтернативной дороги «Север-Юг». Она станет новой транспортной артерией между Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областями, будет четырехполосной (в отличие от двухполосной трассы Бишкек-Ош) и позволит сократить время транзита между регионами.

По оценке минтранса, общая стоимость этой дороги составляет $850 млн. Кыргызские власти договорились с китайским Эксимбанком, Исламским банком развития и Азиатским банком развития, которые согласились профинансировать большую часть строительства. Но в проекте есть некоторые участки, на которые кыргызские власти продолжают искать инвестиции.

Минтранс планирует сдать трассу в эксплуатацию к 2023 году.

Мост через реку Кокомерен в Нарынской области открыли в октябре 2013 года. Фото: Пресс-служба президента

Кто за, а кто против платных дорог?

Против введения платных автодорог выступает председатель республиканского объединения арендаторов автотранспорта Баатырбек Дуланов. Он сомневается, что инициатива властей получит одобрение народа.

«Наши люди еще не готовы к [платным дорогам]. Я думаю, что это идея какого-то чиновника. Наверное, сказал: “Давайте так сделаем, это принесет доход”. Это популистская идея. Если этот закон будет принят и вступит в силу, то люди выйдут на митинги и начнут перекрывать дороги», — говорит Дуланов.

Депутат Абдывахап Нурбаев более оптимистичен. По его мнению, в Кыргызстане должны быть платные дороги, поскольку это мировая практика.

«У таких дорог будет повышаться эксплуатационный срок, улучшаться качество, и мы будем меньше брать кредитов извне, потому что основная доля нашего внешнего долга взята на строительство дорог и энергетику. Поэтому это полезно для государства», — сказал Нурбаев.

Платные дороги — это законно?

Да. В Кыргызстане разрешено создавать платные дороги. Но только в том случае, если им есть бесплатная альтернатива.

Тем не менее, в новом законопроекте минтранс предлагает убрать это требование, так как не на каждую автодорогу в стране есть альтернативная, которую можно оставить бесплатной.

«У нас не хватит альтернативных дорог, потому что большинство автотрасс проходят по горной местности. И нет финансирования — чтобы к каждой дороге строить альтернативную», — объяснила пресс-служба министерства.