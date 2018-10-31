Травля в школах (буллинг) — нередкое явление. Начать ее может не только школьник, но даже преподаватель. Жертве травли чаще всего остается терпеть или уходить в другую школу.

В чем причины такого поведения? Почему один человек начинает жестоко преследовать и дискриминировать другого? Чтобы узнать это, «Клооп» анонимно поговорил с теми, кто издевался над своими одноклассниками, и узнал о причинах их поведения, а также о том, как они относятся к этому сейчас.

«Нужно соответствовать»

В седьмом классе я попал в бишкекский турецкий лицей. В первый же день я подрался со старшеклассником и понял, что мне нужно соответствовать здешнему обществу.

Чтобы вы понимали, в какой атмосфере я учился — на одежду одного из учеников однажды нассали.

Что могли делать семиклассники и восьмиклассники? Издеваться над теми, кто от них отличается. Больше всего от нас отличались русские, украинцы и белорусы, 80 процентов негатива шло именно в их сторону. Еще в лицее был класс, в котором учились ребята из разных регионов Кыргызстана, мы издевались и над ними.

К девятому классу многие славяне ушли из школы. Мы понимали, что это из-за нас, что они не смогли выдержать наших издевательств. Осталось двое ребят — хотя один из них был крепок, нам это не мешало издеваться над ним толпой. Второй жил с нами в общежитии и смог «слиться с коллективом» — сам стал издеваться над другими учениками-славянами.

Однажды мы взяли одного парня «на слабо» и убедили его залезть в проем между окном и наружной решеткой. Мы жили в общежитии на первом этаже и обещали, что не закроем окно, когда он сделает это. Конечно, окно мы закрыли и зашторили, оставив его там.

Иногда мы «показывали фокусы» — в рукава засовывали швабру, чтобы человек не мог двигать руками, а потом стягивали штаны. А вокруг все ржали.

Скриншот из компьютерной игры Bully / Rockstar Games

Хотя я чаще всего был буллером, надо мной тоже издевались, как и над любым другим человеком в классе. Мы были похожи на стаю маленьких шакалов, и если одному приходило в голову начать издеваться над кем-то, все остальные подхватывали. У меня были комплексы, были большие уши, но я старался не обращать внимания на какие-то издевки по этому поводу. Для меня это была игра, за которую я не нёс ответственность — я всё пропускал мимо своих больших ушей.

Я не принимал буллинг близко к сердцу и смог противостоять ему, но не у всех это получалось. Я уверен, что у моих одноклассников остались сильные комплексы или это как-то повлияло на их судьбы.

Я издевался над людьми, другие люди издевались надо мной. И причина этого одна: среда, в которой находятся дети.

Большинство наших выходок оставались внутри коллектива — хуже всего было оказаться стукачом, козлом. Этим мы и пользовались. Школа не принимала никаких мер, ученики не рассказывали о многих вещах. Руководство в любом случае не могло выгнать из школы целый класс.

Никто не говорил, что творилось на самом деле.

Мне очень стыдно. Если сейчас это читают люди, над которыми я издевался, я приношу свои извинения анонимно. Мне очень совестно и некомфортно от того, что я когда-то делал.

Если бы можно было вернуться назад, я бы не участвовал в этом.

«Хотела доказать, что я крутая»

В школе я была зазнайкой и мечтала быть лучше всех. Людям вокруг это не нравилось.

У меня были хорошие отношения с буллерами нашего класса, но в меня время от времени кидали ручки, обижали ребята постарше, и я чувствовала себя незащищённой.

Особенно это чувствовалось в пубертатный период. У меня долго не росла грудь, и многие парни обращали на это внимание. Я была объектом буллинга, и меня это сильно расстраивало. Я никому об этом не рассказывала, следовательно, психологической помощи и поддержки от родителей я не получала.

Агрессия накапливалась, и во мне росло желание доказать буллерам, что я тоже опасная и крутая. Таким образом, я сама перешла в роль буллера.

Скриншот из компьютерной игры Bully / Rockstar Games

В нашем классе училась девочка. В детстве она получила серьезные ожоги — вроде обронила кастрюлю с кипятком. Её рука была полностью в ожогах. Она не была тихой и спокойной, огрызалась, когда ребята обижали ее, а я стала одним из её главных буллеров.

Однажды в коридоре я очень сильно поругалась с этой девчонкой. За нашей перепалкой наблюдало много людей, но все были на моей стороне, потому что я считалась круче нее. В какой-то момент я ударила ее ногой в живот, одноклассники кричали, что я молодец и должна продолжать. Это были нереальные чувства, я ощущала себя крутой.

Родители девочки позвонили моей маме, но я сказала, что та на меня как-то не так посмотрела. Воспитательных работ со мной не проводили, что, конечно, неправильно. Я обидела девочку, которая не смогла защитить себя, а её подруги были не из разряда «крутых» и не могли встать на ее сторону.

Тогда в школах не говорили о буллинге — был 2008 или 2009 год. Но «борьба за выживание» присутствует в школах до сих пор. Тебя обижают, а значит, ты должен обижать в ответ.

Сейчас, вспоминая всё, я понимаю, что вела себя ужасно. Я считала, что школа – это то место, где нужно выживать.

Если бы я встретила её сейчас, то обязательно бы извинилась. Почему я не заступилась за нее? Не поддержала? Ведь по-настоящему сильный человек – это тот, который поддерживает слабого и защищает его, а не старается унизить.

Я не знаю, как сейчас поживает та девочка, и понимаю, что издевательства над ней могли повлиять на её настоящую жизнь. Школа была для меня большой проблемой, но я понимаю, что для неё это была ещё большая проблема, и она была той, кто заметно выделялся на остальном фоне.

Хотя её ожог не должен был быть объектом насмешек. И это действительно ужасно. Мои действия могли психологически её изувечить.

Я жалею, что в тот момент не нашлось людей, которые могли объяснить мне, что я поступаю неправильно. Для меня, как для объекта буллинга, самым лучшим оружием стала не защита, а нападение. И я замечаю, что и по сей день использую этот метод, даже когда, по-сути, не нуждаюсь в этом. Я нападаю первой.

Скриншот из компьютерной игры Bully / Rockstar Games

«Я заработал себе статус опасного мырка»

Я родился в селе на юге, а в Бишкек мы переехали, когда мне было пять лет. Поселились в одном из «опасных» районов — в Кызыл-Аскере.

Там-то я и понял, что нужно постоянно доказывать окружающим, что ты не слабый. Физически я был хорошо развит и «обработан» моими старшими братьями, друзьями с района и бесконечными фильмами-боевиками, так что в детском саду мне не составило никакого труда встать на вершину «альфа-цепочки». С этим фундаментом я пошел в школу.

Так как в те года моя семья переживала экономический подъем, меня отдали в элитную школу. Вспоминая это сейчас, я понимаю мотивы моего поведения. Я никогда раньше не видел так много людей, одетых по-другому, с иными повадками и разговаривающих исключительно на русском языке. Русский язык я знал так — девочку я называл «он».

К классу третьему, преодолев языковой и культурный барьер, я понял, что могу себя вести, как у себя на районе. Я был зачинщиком драк и всякого рода разборок. Так я заработал себе статус опасного мырка, который способен на что угодно. Я чувствовал себя на высоте!

«Эти нежные мальчишки и девчушки, которые понятия не имеют о “реальной жизни”, должны знать суровость мест, откуда я родом, и вообще я сильнее всех», — думал я всегда. Точно сказать не могу, почему я так относился к одноклассникам.

Скриншот из компьютерной игры Bully / Rockstar Games

К классу пятому я закрепил за собой статус «держащего» всей параллели и со временем понял, что могу себе очень многое позволять. Безосновательно мог ударить или пнуть — и мне никто не отвечал.

Я был без ума от преференций, которые давало мне мое положение.

Затем, к классу седьмому, я понял, что могу собирать деньги с учеников своей параллели и даже со старших, если они были физически слабее меня.

Мог «грузануть» целый класс, назначал ответственного, и в случае недостачи или отсутствия денег он подвергался моральному и физическому ущемлению на протяжении того времени, пока мне не надоест. И это могло длиться месяцами.

Я не знал, что делать с собранными деньгами.

Особенно мне нравилось показывать свое физическое превосходство перед теми, кто, по моему мнению, уделяет мне недостаточно внимания, не ценит и не знает всей моей крутости. В основном я рисовался перед девчонками или перед старшими альфачами. Но я искренне не понимал реакцию девчонок, которым не нравились мои выходки — многие презирали меня, а я считал, что они глупые. Мое понимание жизни не соответствовало их представлениям.

Однажды я встретил на заднем дворе школы парней из параллельного класса — их было двое, я начал разговор неторопливо, улыбался, но задавал отвратительные вопросы и наблюдал за их реакцией. Когда вопросы казались им слишком личными, они пытались уйти, но я упоминал, что я с ними могу сделать. У них подкашивались коленки, тело начинало дрожать, все это сопровождалось неоднозначными гримасами.

Отобрав у одного из них сотовый телефон, я грозился не отдавать его, сломать аппарат, выкинуть в колодец. Когда я отвернулся от них и пошел не спеша с телефоном в руках, хозяин мобильника начал меня догонять и дернул меня за руку. В тот момент я думал, что он совершил большую ошибку, и он тоже это понимал.

Скриншот из компьютерной игры Bully / Rockstar Games

Сказав ему десяток матерных слов, я неожиданно ударил его в солнечное сплетение, после чего ему стало тяжело дышать, а я замахивался, неожиданно толкал, издевался, как мог. Он начал просить меня не бить больше, а его одноклассник не обронил ни слова, так как понимал, чем это для него обернется, и молча стоял рядом, дабы доказать свою верность другу.

Он говорил, что болен, придумал, как мне показалось, несколько заболеваний, чтобы я перестал бить его. Смотря на все это, я думал, что я сверхчеловек и могу делать с ним все, что вздумается. Я чувствовал огромное превосходство, мне хотелось больше таких моментов.

Я отдал ему телефон, выслушав всю его лесть и безосновательные извинения, так как понимал, что если я не отдам телефон, то рано или поздно его родители узнают об этом. Этот случай — одно из самых сильных моих воспоминаний.

После я всегда держал его в голове как пример подавления человека и пытался повторить тот сценарий. Мои комплексы были настолько сильны, что я компенсировал недостаток ума, культуры и многого другого именно унижениями и побоями. К концу девятого класса я ощущал себя маньяком, который периодически нуждался в такого рода занятиях.

У всех тех, кто занимался таким, могут быть свои причины. Оправданий моему поведению в школьные годы нет, но я ничего не могу изменить. Такие моменты очень сложно вспоминать, но я помню все.

Скриншот из компьютерной игры Bully / Rockstar Games

Телефон доверия: звони на номер 111

До сих пор нет действенного рецепта решения проблемы буллинга. Но сейчас школьники в Кыргызстане могут не оставаться со своей проблемой наедине — если их травят в школе, они могут позвонить по телефону доверия для детей: 111.

Это можно сделать анонимно: рассказать свою историю, выговориться и получить советы психологов.

Центр «Телефон доверия для детей» проводит тренинги в школах, пытаясь сделать атмосферу в них более благоприятной. Он работает не только с агрессорами и жертвами, но и с наблюдателями — теми, кто видит, как над их одноклассниками издеваются, но не вмешивается, боясь стать жертвой.

Проводить профилактику буллинга в школах должны не только сторонние психологи, но и преподаватели, которые могут заметить малейшие изменения в коллективе и постараться устранить конфликты среди школьников.

Потому что каждый человек достоин любви и поддержки.