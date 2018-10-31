Люди уничтожили 60% млекопитающих, рыб и птиц с 1970 по 2014 год. Об этом говорят Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Лондонское зоологическое общество в своем докладе «Living Planet Index».

«Мы слепо идем к краю пропасти», — считает один из директоров WWF Майк Барретт в интервью The Guardian. Специалисты называют происходящее шестой волной вымирания. Они отмечают, что впервые оно происходит из-за единственного вида — человека.

Главными причинами сокращения популяции животных ученые называют уничтожение их естественных мест обитания ради нужд сельского хозяйства и убийство животных ради пищи. Из-за охоты за последние 50 лет полностью исчезло как минимум 300 видов животных.