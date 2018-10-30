Кыргызский президент и российский боец встретились в Турции вне октагона. Сооронбай Жээенбеков посетил Турецкую республику по случаю 95-летия ее основания, и уже перед отлетом встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

По информации пресс-службы президента, российский боец поблагодарил за теплый прием, который ему оказали в Кыргызстане.

Нурмагомедов приезжал в Бишкек в январе 2018 года по приглашению главы Национального олимпийского комитета. На встречу с бойцом UFC пришло около 10 000 фанатов.

В начале октября Нурмагомедов сохранил звание чемпиона UFC в легком весе, победив Коннора Макгрегора.