Вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев стоит в подземном переходе возле филармонии и несколько минут тщетно пытается запустить подъемник. Еще 10 минут назад он был уверен, что все прекрасно работает.

В недоумении он требует вызвать технического специалиста мэрии Каныбека Жакыпова. Через пять минут специалист оказывается на месте и выслушивает претензии вице-мэра.

— Вот меня врасплох застали. Я же пообещал людям. Представьте, в каком лице вы меня выставляете? Может, мы не так нажимаем? — возмущенный Азыгалиев пытается найти причины неисправности подъемника.

Выясняется, что для запуска надо вставить ключ с двух сторон лестницы и в определенном порядке нажать на четыре кнопки.

Пока вице-мэр изо всех сил сохраняет спокойствие, Жакыпов пытается убежать на поиски ключа. Но Азыгалиеву это не нравится — он хочет, чтобы подъемники работали прямо сейчас без всякого ключа.

— Не надо никуда убегать. Вы здесь покажите. Вот, например, инвалид приехал, он что будет кричать: “Принесите ключ”, что ли? Даже я не знаю, вот к кому сходить, просить», — с возмущением говорит чиновник.

В итоге Жакыпов все-таки убеждает вице-мэра, и его приходится отпустить на поиски ключа.