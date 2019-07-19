Вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев стоит в подземном переходе возле филармонии и несколько минут тщетно пытается запустить подъемник. Еще 10 минут назад он был уверен, что все прекрасно работает.
В недоумении он требует вызвать технического специалиста мэрии Каныбека Жакыпова. Через пять минут специалист оказывается на месте и выслушивает претензии вице-мэра.
— Вот меня врасплох застали. Я же пообещал людям. Представьте, в каком лице вы меня выставляете? Может, мы не так нажимаем? — возмущенный Азыгалиев пытается найти причины неисправности подъемника.
Выясняется, что для запуска надо вставить ключ с двух сторон лестницы и в определенном порядке нажать на четыре кнопки.
Пока вице-мэр изо всех сил сохраняет спокойствие, Жакыпов пытается убежать на поиски ключа. Но Азыгалиеву это не нравится — он хочет, чтобы подъемники работали прямо сейчас без всякого ключа.
— Не надо никуда убегать. Вы здесь покажите. Вот, например, инвалид приехал, он что будет кричать: “Принесите ключ”, что ли? Даже я не знаю, вот к кому сходить, просить», — с возмущением говорит чиновник.
В итоге Жакыпов все-таки убеждает вице-мэра, и его приходится отпустить на поиски ключа.
Пока ищется ключ, Азыгалиев пытается оправдаться перед журналистами тем, что подъемники в подземках ЦУМа и филармонии делали разные подрядчики, у которых немного опыта в этой сфере. «В будущем все будет учтено», — с невозмутимым видом заключает чиновник.
Подъемники мэрия Бишкека установила в декабре 2017 года и потратила на это 6,7 млн сомов. С того времени, возможно, они работали лишь несколько раз — во время открытия и на видео мэрии, опубликованном 17 июля. Чтобы подъемники заработали, необходимы деньги на обслуживание, а их нет.
Поиски ключа заканчиваются провалом — Жакыпов нервно предлагает вице-мэру попробовать запустить еще один подъемник, на другой стороне подземки. «Может, там заработает», — с надеждой говорит специалист.
Азыгалиев уже полностью теряет всю уверенность и признается: «Немножко стыдно, а я еще с журналистами спорил».
Пока Жакыпов снова ищет ключ для другого подъемника, Азыгалиев остается с журналистами и продолжает оправдываться. По его предположениям, возле ЦУМа подъемники проще в запуске, потому что подрядчик вовремя среагировал или ему «повезло» с конфигурацией механизма.
— Эта система (возле филармонии) тоже хорошая, но она должна работать только в совокупности с двумя ключами, — говорит вице-мэр и добавляет, что подъемники устанавливали при предыдущем мэре, когда он сам там не работал.
— Ибраев! Ибраев! Албек Ибраев! — неправильно пытается подсказать имя предыдущего мэра местный продавец, который со стороны внимательно наблюдал за борьбой чиновников с подъемниками.
— Мы в это время не работали. Ни я не работал, ни мэр, который сегодня работает. Это было при той власти, — пытается найти все новые причины Азыгалиев.
В это время к подъемнику подходит женщина с коляской. Жакыпов растерянно пытается включить подъемник под пристальным наблюдением вице-мэра.
Злосчастный подъемник опять не работает.
Женщина изо всех сил тщетно пытается поднять коляску по крутому пандусу — ничего не выходит. Ей помогает проходящий мимо мужчина, и женщина вместе с коляской благополучно выходит из подземки.
— Они вот так и поднимаются. Таких мамашек здесь миллион ходит. Мы сами помогаем женщинам с колясками и инвалидам. От них (подъемников) нет никакой пользы, они даже не работали эти два года. Просто стоят для красоты. […] За эти два года ни один человек ими не пользовался. Мы-то тут 12 часов сидим, — говорит один из продавцов.
Несколько дней назад ЛОВЗ-активисты на этом же пандусе провели эксперимент — каскадер на инвалидной коляске должен был спуститься по пандусу без посторонней помощи. При первой же попытке коляска вылетела с пандуса, а каскадер успел выпрыгнуть из нее до того, как врезался в пол. Второй раз трюк он выполнять отказался.
Пока местные продавцы жалуются на протекающую крышу и плохой ремонт в подземке, прибегает Жакыпов — на этот раз с ключом.
Подъемник все еще никак не хочется подчиняться.
Ситуация становится комичной — зеваки начинают ухмыляться, а кто-то и вовсе в голос хохочет.
— Это аккумулятор? — спрашивает вице-мэр одного из продавцов, указав на щиток.
— Да, наверное. Недавно отключили свет на один час. Он работает от подзарядки. Если его не зарядить, он не будет работать, — отвечают ему.
Услышав это, специалист по технической части Жакыпов предлагает проверить последний электроподъемник, предположив, что у каждой платформы есть свой аккумулятор и своя зарядка.
К другому подъемнику подходит слегка взволнованный электрик и начинает вставлять ключи с разных сторон.
Ура! Подъемник запускается!
Чтобы окончательно убедиться в работоспособности механизма, его тестируют на проходящей мимо женщине с костылями.
Сама она не понимает, что надо делать, и Жакыпов помогает ей с очередностью кнопок — в этот момент становиться понятно, что электроподъемники неудобные и сложные в эксплуатации.
Поднимающийся вверх подъемник вызывает у технического специалиста Жакыпова и вице-мэра Азыгалиева облегчение и чувство радости — хоть что-то работает.
Пристыженный вице-мэр угрожает Жакыпову, что передаст дело в прокуратуру, если в ближайшие дни не повесят табличку с информацией об эксплуатации подъемников на двух языках и не упростят их работу до 1 августа.
Подавленный Жакыпов дает свой номер телефона и говорит, чтобы со всеми претензиями по подъемникам обращались к нему.
Все расходятся.