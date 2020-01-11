Снежного барса обнаружили чабаны Жумгальского района Нарынской области 10 января. Вероятно, что животное спустилось ближе к людям в поисках еды.

Местные жители нашли истощенного барса в сарае, где он прятался от собак.

«В дикой природе наверное им [барсам] недостает пищи. Они не могут догнать себе добычу и поэтому они [барсы] спускались в кошару [овчарню] за пищей. Его [барса] поймали чабаны, нам позвонили и мы его привезли», — рассказал в интервью «Клоопу» ветеринар немецкого Союза охраны природы NABU-Кыргызстан Бакыт Ажыбеков.

По его словам, возраст животного 11 или 12 лет. Это пожилой возраст для животного. Самостоятельно охотиться он больше не сможет из-за отсутствия 3 клыков, которые являются основными для добычи пищи.

Ветеринары планируют перевести барса в реабилитационный центр NABU-Кыргызстана в Иссык-кульской области после улучшения его состояния. Пока это единственный реабилитационный центр для диких животных в Кыргызстане. Там, по словам Бакыта Ажыбекова, он будет находиться под присмотром ветеринаров, вовремя принимать пищу и необходимые медикаменты.

Барс всё ещё слаб и находится в стрессовом состоянии, но он уже поел и пытается рычать на окружающих.

Это уже второй снежный барс которого привезли за эти 2 дня. До этого в бишкекскую ветеринарную клинику привезли раненого барсёнка из Таласа, которому уже сделали операцию.