Снежный барс, которого привезли из Таласа, уже может двигаться, понемногу принимать пищу и пить воду. Но он всё ещё слаб.

10 января животному провели первую операцию по удалению дробинок в клинике аграрного университета в Бишкеке. Рентгеновский снимок показал, что всего в его голове было более 60 дробинок.

«Удалили [дробинки] в основном с правой стороны головы. Мы посчитали по рентгеновскому снимку где-то 64 дроби. 18 из них вытащили. Сколько смогли [дробинок] удалили, пока не закончилось действие наркоза», — рассказал ветеринар немецкого Союза охраны природы NABU-Кыргызстан Бакыт Ажыбеков.





Вероятно, что в животное стреляли в упор — во время операции из глаза барсёнка извлекли 2 дробинки. Врачи сообщили, что этот глаз вытек ещё до обнаружения животного, а второй глаз видит на 40 процентов.

Барсу необходима операция по удалению остальных дробинок, однако ее можно будет сделать только после улучшения состояния животного. Барсёнку ищут безопасное место для обитания, ведь теперь, после таких ранений, ему сложно будет выжить в дикой природе.

Ветеринары проводят операцию по удалению дробинок. Фото: Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства

Пока он находится под наблюдением ветеринаров и сотрудников госагентства.

Раненого снежного барса нашли 9 января на дереве в лесу Булбул-Жар у села Кок-Ой в Таласской области. Когда животное спустили вниз, стало заметно, что у него травма глаза и морды.

Барса внесли в Красную книгу еще в 1997 году как «находящийся под угрозой исчезновения вид». В 2017 году Правительство повысило штраф за отстрел снежного барса до 1,5 миллионов сомов.