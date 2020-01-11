Что произошло?

В УВД Оша допросили оператора «Клоопа» Хамидулло Узакова. В Оше два дня допрашивали сотрудников «Клоопа» по заявлению Руслана Матраимова, брата фигуранта журналистского расследования о коррупции Раима Матраимова. Кроме оператора были допрошены водитель и журналист.

Матраимов написал заявление в милицию на журналистов, посчитав, что они нарушили неприкосновенность его личной жизни и угрожали его безопасности. А все потому, что они 9 января снимали в паре сотен метров от его дома заброшенное здание.

В итоге в УВД начали досудебное производство по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Теперь следователи должны выяснить, пострадала ли частная жизнь Руслана Матраимова от съемки дома в его районе.

Ранее милиция просила у журналистов показать видео материалы, сделанные 9 января и пообещала отправить в редакцию официальный запрос. Само видео и статья о злополучном заброшенном доме, вероятно, выйдут уже на следующей неделе.

Матраимовы

Руслан Матраимов — управляющий благотворительным фондом Матраимовых «Исмаил ата». Этот фонд, а также Искендер и Раим Матраимовы и их супруги, подали в суд на «Азаттык», «Клооп» и 24.kg. Очередное заседание уже скоро — 20 января.

Семья Матраимовых требует с журналиста Али Токтакунова и вышеупомянутых изданий компенсации на общую сумму в 60 миллионов сомов.

Матраимовы подали в суд на СМИ за расследование о коррупции в таможне и контрабанде. Причем если «Азаттык» и «Клооп» занимались расследованием, то 24.kg просто процитировала некоторые факты из него.

Они утверждают, что информация недостоверна, а их адвокатесса настаивает, что семье политика и экс-зампреда таможни нанесен моральный ущерб.

В расследовании есть документы, открытые данные и свидетельства информаторов о масштабах коррупции и контрабанде, а также связи семьи Матраимовых с главой контрабанды Хабибулой Абдукадыром.

На первом суде по иску Матраимовы требовали запретить упоминание 15 фактов из расследования и рассекретить имена всех журналистов-расследователей, работавших над материалами. Суд отказал им в этом.

Как проходил допрос: