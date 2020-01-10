Что произошло?
УВД Оша допросило водитела «Клоопа» Бекболсуна Кайыпова и журналиста Эльдияра Бакирова. Причем последнему выдали повестку задним числом — сначала допросили, а потом уже дали повестку ему и оператору Хамидулло Узакову. Узакова хотят допросить завтра в 10 часов.
Причиной допроса стало заявление Руслана Матраимова, младшего брата экс-зампреда таможни Раима Матраимова — фигуранта журналистского расследования о коррупции и контрабанде.
Матраимов потребовал проверить деятельность съемочной команды, которая снимала заброшенное здание в районе его дома. Он настаивал, что журналисты снимали его дом, нарушали неприкосновенность его личной жизни и составляли угрозу его безопасности.
Водителя вычислили по номеру автомобиля через ГУОБДД. Ему позвонил участковый и когда Кайыпов прибыл в ГУОБДД, его увезли на допрос.
Что на самом деле снимали журналисты
Сотрудники «Клоопа» 9 января выехали на съемки заброшенного здания по адресу Ленина 308. По предварительной информации, это здание было построено незаконно.
Журналисты не раз отправляли запросы на счет этого здания — документы передали милиции. Также милиция потребовала показать отснятые видео материалы — «Клооп» согласился их передать, хотя этого можно было и не делать, ведь журналисты не сделали ничего незаконного.