Причиной допроса стало заявление Руслана Матраимова, младшего брата экс-зампреда таможни Раима Матраимова — фигуранта журналистского расследования о коррупции и контрабанде.

Матраимов потребовал проверить деятельность съемочной команды, которая снимала заброшенное здание в районе его дома. Он настаивал, что журналисты снимали его дом, нарушали неприкосновенность его личной жизни и составляли угрозу его безопасности.

Водителя вычислили по номеру автомобиля через ГУОБДД. Ему позвонил участковый и когда Кайыпов прибыл в ГУОБДД, его увезли на допрос.