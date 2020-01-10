Сотрудники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства доставили снежного барса из Таласа в ветеринарную клинику Бишкека утром 10 января.

Врачи клиники аграрного университета сделали рентген животному, который показал, что у барса свежее огнестрельное ранение. Специалисты обнаружили дробь в шкуре на шее хищника.

«У барса было обнаружено свежее огнестрельное ранение. Если бы это [выстрел] случилось давно, то произошло бы нагноение [раны]», — сказал руководитель пресс-службы госагентства Бактыбек Рысалиев.

По словам сотрудников госагентства, барс очень слаб и ему нужен покой, животное находится в стрессовом состоянии и пока ничего не ест.

Они также заявили, что барсу необходима операция, однако ее можно будет сделать только после улучшения состояния животного. Барсу поставили капельницы со всеми необходимыми лекарствами. Животное находится под наблюдением ветеринаров и сотрудников госагентства.

Раненого снежного барса нашли 9 января на дереве в лесу Булбул-Жар у села Кок-Ой в Таласской области. Когда животное спустили вниз, стало заметно, что у него травма глаза и морды.

По оценкам экологов, всего в мире насчитывается до 3,5 тысяч барсов, из них около 500 — в Кыргызстане. Барса внесли в Красную книгу еще в 1997 году как «находящийся под угрозой исчезновения вид».

В 2017 году Правительство повысило штраф за отстрел снежного барса до 1,5 миллионов сомов.