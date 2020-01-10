



МЧС прекратил поиск машиниста бульдозера Жунушова и мастера горного отдела Ишенбекова — двух сотрудников «Кумтора», пропавших после оползня, который сошел утром 1 декабря 2019 года. Информацию подтвердила пресс-секретарь Министерства чрезвычайных происшествий Эльмира Шерипова.

«Поисковые работы были прекращены после согласия родственников. Без их согласия мы не могли их прекратить», — сказала Шерипова.

Утром 1 декабря из-за схода оползня с долины у ручья Лысый началась эвакуация. Предположительно, один из сотрудников пытался спасти своего коллегу из опасного участка, после чего оба пропали.

«Кумтор» начал поисковые работы, позднее правительство сообщило, что к поискам привлечены спасатели МЧС. В компании сообщают, что вероятнее всего Ишенбеков пытался эвакуировать на служебном автомобиле своего коллегу Жунушева.

Позднее были обнаружены два внедорожника, принадлежавших пропавшим сотрудникам.

На происшествие обратил внимание премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев — он потребовал «принять все необходимые меры».

После происшествия производственный процесс на карьере был временно приостановлен.