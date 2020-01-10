Экс-депутатка и политактивистка Ширин Айтматова сообщила, что повторный суд по делу ее супруга Сыргыка Кенжебаева пройдет 13 января — и что это единственное, что ей сейчас известно о развитии его дела.

Ранее, 23 декабря 2019 года, уголовное дело в отношении Кенжебаева направили в Генеральную прокуратуру КР для решения вопроса о передаче уголовного дела в органы внутренних дел. Кенжебаева подозревают в мошенничестве, но изначально его делом почему то занималось не МВД, а ГКНБ. Позже ГКНБ передали это дело в МВД.

Когда «Клооп» пытался выяснить развитие дела Кенжебаева, МВД перенаправило журналистов в ГУВД. Там предложили уточнить информацию у Госкомитета безопасности, который уже передал дело в МВД и перенаправил нас в министерство. Таким образом ни одно из вышеупомянутых ведомств не дало никакой информации.

Исчезновение Кенжебаева

Кенжебаева задержали в аэропорту Алматы 19 декабря. В аэропорту он ждал супругу, детей и тещу. Мать и дочь Ширин Айтматовой должны были отправить на лечение заграницу.

Только утром 20 декабря ГКНБ Кыргызстана сообщил, что Кенжебаев был задержан и водворен в изолятор ведомства. Сыргак Кенжебаев фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Задержание произошло на фоне активной антикоррупционной деятельности Айтматовой и поэтому приобрело политическую окраску.

Она утверждает, что интерес к ее супругу со стороны правоохранительных органов появился после того, как главным объектом её расследований стала деятельность бывшего заместителя главы таможни Раима Матраимова.

Матраимов – фигурант совместного расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне, которое вышло в ноябре и декабре 2019 года. После выхода расследования Матраимов и его родственники подали в суд на журналистов, написавших его.

Над текстом работали: Батма Шукурбекова и Жамиля Асанова