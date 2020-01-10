Пункты «Ак-Жол» и «Кордай» на кыргызско-казахской границе в конце января закроют на ремонт. Погранслужба не смогла назвать точную дату закрытия и сколько КПП не будут функционировать.

Пропускную способность КПП обещают увеличить втрое.

После закрытия на ремонт границу двух стран нужно будет пересекать в других КПП в Чуйской области.

С западной стороны работают два пункта пропуска:

КПП «Чалдыбар» . Здесь границу могут перейти граждане Кыргызстана, Казахстана и иностранцы. Также открыт пропуск легковых и грузовых машин. Расположен пункт около села Чалдыбар Панфиловского района Чуйской области.

. Здесь границу могут перейти граждане Кыргызстана, Казахстана и иностранцы. Также открыт пропуск легковых и грузовых машин. Расположен пункт около села Чалдыбар Панфиловского района Чуйской области. КПП «Каинды-Железнодорожный» — многосторонний пункт пропуска для граждан КР, РК и иностранцев. Границу пересекают грузы и люди, следующие на поезде. Расположен в городе Каинды.

С восточной стороны работают три КПП.

КПП «Ак-Тилек» . Здесь границу могут перейти граждане Кыргызстана, Казахстана и иностранцы. Также открыт пропуск легковых и грузовых машин. Пункт расположен около села Хунчи в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Это самый близкии к столице КПП.

. Здесь границу могут перейти граждане Кыргызстана, Казахстана и иностранцы. Также открыт пропуск легковых и грузовых машин. Пункт расположен около села Хунчи в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Это самый близкии к столице КПП. КПП «Кен-Булун» — границу могут пересекать только граждане Кыргызстана и Казахстана, а также легковые и грузовые машины. Пункт расположен около села Кен-Булун, не доезжая Токмака.

— границу могут пересекать только граждане Кыргызстана и Казахстана, а также легковые и грузовые машины. Пункт расположен около села Кен-Булун, не доезжая Токмака. КПП «Токмак» — границу могут пересекать только граждане Кыргызстана и Казахстана, а также легковые и грузовые машины. Расположен возле моста имени Дунларова вблизи Токмака.

Все контрольно-пропускные пункты работают круглосуточно.

Автор: Студент школы «Клоопа» Адилет Иманалиев