Пункты «Ак-Жол» и «Кордай» на кыргызско-казахской границе в конце января закроют на ремонт. Погранслужба не смогла назвать точную дату закрытия и сколько КПП не будут функционировать.
Пропускную способность КПП обещают увеличить втрое.
После закрытия на ремонт границу двух стран нужно будет пересекать в других КПП в Чуйской области.
С западной стороны работают два пункта пропуска:
- КПП «Чалдыбар». Здесь границу могут перейти граждане Кыргызстана, Казахстана и иностранцы. Также открыт пропуск легковых и грузовых машин. Расположен пункт около села Чалдыбар Панфиловского района Чуйской области.
- КПП «Каинды-Железнодорожный» — многосторонний пункт пропуска для граждан КР, РК и иностранцев. Границу пересекают грузы и люди, следующие на поезде. Расположен в городе Каинды.
С восточной стороны работают три КПП.
- КПП «Ак-Тилек». Здесь границу могут перейти граждане Кыргызстана, Казахстана и иностранцы. Также открыт пропуск легковых и грузовых машин. Пункт расположен около села Хунчи в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Это самый близкии к столице КПП.
- КПП «Кен-Булун» — границу могут пересекать только граждане Кыргызстана и Казахстана, а также легковые и грузовые машины. Пункт расположен около села Кен-Булун, не доезжая Токмака.
- КПП «Токмак» — границу могут пересекать только граждане Кыргызстана и Казахстана, а также легковые и грузовые машины. Расположен возле моста имени Дунларова вблизи Токмака.
Все контрольно-пропускные пункты работают круглосуточно.
Автор: Студент школы «Клоопа» Адилет Иманалиев