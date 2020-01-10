Бывший президент Алмазбек Атамбаев в очередной раз встал и ушел из кабинета ГКНБ, где проходило уже третье по счёту заседание суда. Ранее Первомайский районный суд перенес судебное разбирательство в здание ГКНБ из-за того, что Атамбаев отказался посещать заседания.

9 января суд рассматривал дело о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Несмотря на препятствия со стороны сотрудников судебного департамента Атамбаев покинул заседание суда.

«Позиция Атамбаева, что он не желает участвовать в заседаниях суда. […] изначально нет документов подтверждающих его вину», — говорит его адвокат Сергей Слесарев. По его словам, из-за того что Атамбаев самовольно ушел из кабинета суда, судья принял решение удалить его с судебного заседания.

Заседание суда перенесли на 14 января — и оно тоже пройдёт в кабинете ГКНБ. Адвокат сообщил, что заседание перенесли из-за плохого самочувствия Абдухалима Раимжанова, который проходит по делу как подозреваемый.

Адвокат сообщил, что суд не удовлетворил ходатайства о переносе процесса в Первомайский райсуд. На прошлом заседании защита бывшего президента настаивала на том, что уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает рассмотрение уголовных дел на выездных судебных заседаниях

Адвокат пояснял, что в здании ГКНБ «нет аудио и видеозаписи процесса, нет зала, оборудованного для проведения судебного заседания, а также запрещено пользоваться мобильными телефонами и компьютерами». По его словам, он был обеспокоен тем, что адвокаты не смогут в полной мере осуществлять свою деятельность, а СМИ не смогут освещать процесс.

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

По делу также проходят и другие чиновники, среди которых экс-глава Госслужбы исполнения наказаний и действующий депутат Зарылбек Рысалиев, бывший генпрокурор Аида Салянова, экс-глава Минздрава Динара Сагынбаева, а также бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

В результате в начале августа силовики силой задержали Атамбаева — он сдался после двух дней сопротивления в собственном доме в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один боец спецназа. Сам Атамбаев находится под арестом в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.