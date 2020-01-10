Раненого снежного барса нашли 9 января в лесу Булбул-Жар у села Кок-Ой в Таласской области. Он был на дереве, когда животное спустили вниз, стало заметно, что у него травма глаза и морды.

Он не агрессировал, позволил связать себе лапы. Его временно поместили в клетку и передали организации «NABU-Кыргызстан», которая занимается защитой снежных барсов. Представитель организации сообщил, что барса исследуют. Он не думает, что животное пострадало от действий браконьеров.

Руководитель общественного фонда «Бугу-Эне» Салтанат Сеитова сообщила, что животное перевели в ветеринарную клинику Кыргызского национального аграрного университета имени К. Скрябина.

«Животное дезориентировано, есть травмы глаз, у него атипичное поведение. Шла кровь из глаз и носа. Видно, что у животного черепно-мозговая травма. Нужно провести серьезные обследования, анализы, затем будет ясно, что с ним и сможет ли он вернуться в природу. Еще важен возраст животного. И вообще напрашиваются много вопросов: как он там оказался в долине, далеко от своего места обитания, что случилось — почему у него такие серьезные травмы?» — говорит Сеитова.

Сеитова добавила, что у фонда есть все необходимые условия для принятия барса на попечение.

По оценкам экологов, всего в мире насчитывается до 3,5 тысяч барсов, из них 500 — в Кыргызстане. Барса внесли в Красную книгу еще в 1997 году как «находящийся под угрозой исчезновения вид».

В 2017 году Правительство повысило штраф за отстрел снежного барса до 1,5 миллионов сомов.