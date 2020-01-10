Затор из более сотни грузовых автомобилей стоит на кыргызско-казахской границе с прошлого года. Дальнобойщики рассказали, что у них требуют некую электронную пломбу, но они не знают, что это и где ее получить. Раньше у них не требовали пломбы.

Правительство считает введение новых проверок на границе нарушением норм ЕАЭС со стороны Казахстана. При этом власти признали, что на Кыргызско-казахстанском межправительственном совете договорились внедрить навигационные пломбы. Совет этот прошел в июле 2019 года.

«Однако, эти двусторонние меры обеспечения прослеживаемости товаров имеют смысл только в том случае, когда стороны четко согласуют механизмы его применения», — сообщает правительство на своем сайте. Власти Кыргызстана обеспокоены пробкой на пункте «Ак-Тилек» кыргызско-казахской границы и просят Казахстан «соблюдать принятые обязательства по свободному передвижению товаров».

Премьер Мухаммедкалый Абылгазиев поручил принять меры, чтобы минимизировать возможные последствия затора на границе, а также повеле провести переговоры с казахскими ведомствами.