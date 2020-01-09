Дальнобойщики не могут пересечь границу Казахстана на пропускном пункте «Ак-Тилек» с прошлого года. Некоторые встречали Новый год в грузовых автомобилях. Журналисты сообщают, что в очереди более 100 машин.

Кыргызскую границу они проходят, но через казахскую их не пропускают.

«На контрольном пропускном пункте нет очередей. С кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля. У нас на КПП нет проблем, они подвергаются дополнительным проверкам со стороны Казахстана. Около 100 машин стоят у обочины дороги, рядом с КПП», — сообщили «Клоопу» в Погранслужбе Кыргызстана.

По информации ведомства, 8 января состоялась встреча представителей пограничной службы Кыргызстана и Казахстана. Там обсуждался вопрос о скоплении грузовых машин у казахской границы. Погранслужба Кыргызстана утверждает, что водители «не имеют претензий» к пограничникам.

По словам водителей, их не пропускают на казахской границе из-за отсутствия электронной пломбы, но они не знают, что это за пломба и где ее взять.

На кыргызско-казахской границе периодически образуются пробки из сотен машин из-за ужесточения контроля на казахском КПП. Иногда ужесточение контроля происходило после политических скандалов.

Например в 2017 году — будучи президентом Алмазбек Атамбаев раскритиковал Нурсултана Назарбаева. Тогда на границе образовался многодневный затор из сотен грузовых авто.

Автор: студент школы «Клоопа» Адилет Иманалиев