Подозреваемого в поджоге женщины в Караколе арестовали на два месяца

В Иссык-Кульскую областную больницу 4 января доставили женщину с ожогами — сообщалось, что ее облил бензином и поджег сожитель.

Женщину с ожогами доставили в травматологическое отделение областной больницы. О тяжести нанесенных ей травм пока неизвестно — это установит судебно-медицинская экспертиза. Но журналисты, ссылаясь на больницу, сообщают об ожогах рук и лица.

Пострадавшая женщина

Преступление было совершено в Караколе, подозреваемый в поджоге женщины скрылся с места преступления. Милиция задержала его спустя два дня, по решению суда он на два месяца водворен в СИЗО на время следствия. Преступление зарегистрировано в едином реестре по статье “Покушение на убийство”.

Издание «Турмуш»

За первую неделю января милиция подтвердила смерть двух женщин после избиения супругов. Одна из них умерла 4 января в Баткене, другая — 1 в Нарынской области. Обеих систематически избивали супруги, а в день смерти нанесли им травмы головы. Преступления зарегистрированы в едином реестре.

У каждой из женщин осталось по нескольку детей, которые, вероятно, будут расти с родственниками.

О подобных убийствах СМИ сообщают почти ежемесячно и это только те случаи, что были преданы огласке.

После этих смертей и поджога женщины в Караколе, а также изнасиловании девочки-подростка собственным отцом, премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что усилит работу по защите прав и интересов женщин и детей.

«Семейное насилие — это преступление против личности и трагедия всего общества.Общество не должно закрывать глаза на жестокость. Для насильников нет и не будет оправдания. Здоровые, счастливые женщины – это залог благополучия семьи, залог благополучия нации», — сказал он.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана — 83 процента — хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу.

Если милиция отказывается регистрировать домашнее насилие, она нарушает закон. Вы можете обратиться за помощью к юристам в кризисных центрах. Если вы боитесь за свою безопасность и сохранность своих детей, то в кризисных центрах вам могут помочь — оказать не только психологическую и юридическую помощь, но и предоставить убежище. По статистике, пострадавшие от насилия чаще всего обращаются именно в кризисные центры, а не милицию или больницы.

По закону о домашнем насилии вы можете продлевать охранный ордер — первый выдается на три дня, последующий на месяц, за нарушение ордера в отношении насильника примут санкции. А суд на основании ордера может выселить насильника из общего жилья или ограничить его родительские права.

Соавторка: Студентка школы «Клоопа» Адеим Убакеева