В ночь с 9 на 10 января Погранслужба Кыргызстана сообщила о конфликте на кыргызско-таджикской границе. По информации ведомства, примерно в 00:40 в местности Жака-Орук Баткенской области неизвестные напали на автомобиль с кыргызстанцами. Машину закидали камнями, после чего нападавшие скрылись на территории Таджикистана. Боковые и задние стекла автомобиля разбили.

Примерно через час после этого аналогичное нападение было совершено на машину в Кочо-Карын и разбили лобовое стекло. А в 2:40 камнями закидали дом кыргызстанца в Дахме — когда к жилью направились пограничники, их обстреляли со стороны Таджикистана. Жителей участка Дахма ради безопасности эвакуировали.

По информации ГПС, стреляли из мелкокалиберного охотничьего ружья. Стрельба продолжалась как минимум до 6 утра, но к 9 часам Погранслужба сообщила, что стрельба прекратилась. Ведомство назвало обстановку на границе «относительно стабильной с элементами напряженности». Минздрав утверждает, что пострадавших в конфликте нет, хотя ранее сообщалось, что пострадали пассажиры автомобиля, в котором разбили стекла.

Конфликт на границе обсудили глава Баткенской области Акрам Мадумаров и глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода.