Редакция сайта «Фактчек» сообщила, что сегодня трое неизвестных мужчины избили главного редактора Болота Темирова. Нападение произошло возле офиса редакции примерно в 12:30. Мужчины отобрали у Темирова телефон.

Темирову вызвали скорую и милицию. Милиция уже сообщила, что разыскивает нападавших.

Редакция «Фактчека» связывает нападение с профессиональной деятельностью журналиста. По словам коллег Темирова, журналиста еще вчера искали двое мужчин спортивного телосложения.

Нападение на Темирова прокомментировала глава пресс-службы президента Жээнбекова.

«Мы очень сожалеем. Избиение любого гражданина вне зависимости от его деятельности недопустимо. К сожалению, я пока полностью не ознакомлена с инцидентом, но надеюсь, что правоохранительные органы оперативно отреагируют и найдут злоумышленников. Мы поинтересуемся у милиции, как идет расследование инцидента», — сказала Толгонай Стамалиева.

«Фактчек» — издание, которое занимается проверкой фактов. Журналисты «Фактчека» разоблачали фейковые аккаунты, проверяли на достоверность фотографии политиков и деятелей (например фото бывшего президента Алмазбека Атамбаева с фигурантом антикоррупционного расследования «Азаттыка» и «Клоопа» Хабибулой Абдукадыром), и выпускали собственное расследование про стоимость аксессуаров жены другого фигуранта ранее упомянутого материала «Клоопа» Раимбека Матраимова.

После выхода расследования об аутфитах Уулкан Тургуновой (жены Матраимова) на сайт обрушилась DDoS-атака. Материал переопубликовали еще несколько крупных кыргызских изданий и тоже подверглись кибератаке.

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