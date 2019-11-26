Оригинал материала опубликован на сайте Factcheck.kg.

В социальных сетях в минувшее воскресенье, 24 ноября, опубликовали фотографию, на которой изображены китайский бизнесмен и глава клана Абдукадыр — Хабибула Абдукадыр, бывший президент Алмазбек Атамбаев и его супруга Раиса Атамбаева.

Контекст: Хабибула Абдукадыр — глава клана Абдукадыр, фигурант журналистского расследования о контрабанде, коррупции в таможне и вывозе из страны 700 миллионов долларов. Хабибула Абдыкадыр был гостем на инаугурации президента Жээнбекова, но его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева утверждает, что бизнесмена пригласило окружение Атамбаева. Окружение бывшего президента это отрицает — они выпустили обращение экс-главы аппарата президента Фарида Ниязова, где сказано, что бизнесмена пригласил сам Жээнбеков. После этого в соцсетях растиражировали фото Атамбаева с Абдукадыром. Kloop.kg пытался получить комментарии семьи Атамбаева, но не получило их. Адвокат бывшего президента Замир Жоошеп заявил, что считает фото отфотошопленным.

Публикация вызвала большой резонанс, часть пользователей интернета поставила под сомнение подлинность снимка. Некоторые усмотрели несоответствие деталей: одних смутила непропорциональная шея Алмазбека Атамбаева, другим показались разными его руки, третьим — подозрительным положение головы Раисы Атамбаевой, якобы они ее видели на другой фотографии.

Кто-то из пользователей сделал самостоятельную попытку сравнить «характерные» детали, как например здесь:

Редакция factcheck.kg решила сделать собственный анализ фотографии, чтобы исключить возможность использования этого снимка для манипуляций или фальсификации данных. В работе мы использовали редактор Adobe Photoshop и бесплатный онлайн-сервис Forensically, в котором реализованы многие алгоритмы для качественного анализа изображений, позволяющие работать без использования графических редакторов.

Поиск оригинальной фотографии.

Попытка найти в поисковых системах оригинальное фото, которое могло быть взято за основу коллажа, не дало результатов. Яндекс и Гугл в поисковой выдаче отобразили картинки, не имеющие ничего общего с искомым снимком. Сервис Tineye.com не выдал совпадений вообще.

Вывод: Это свидетельствует о том, что фотография в сети появилась совсем недавно и еще не была проиндексирована.

Метаданные и наблюдение

Очень часто фотофейки содержат элементы, по которым можно сделать вывод о монтаже: артефакты, склейки, несоответствие теней, разная степень размытости элементов. Внимательный осмотр фото поможет их выявить на начальном этапе. Часть элементов проявляется при сильном увеличении фото. В данном случае подобных элементов не обнаружено:

Ввиду того, что фотография загружена в социальные сети, все метаданные удалены, поэтому информацию о дате создания изображения, авторе и другие сведения получить не удалось.

Цветокоррекция

Цветокоррекция позволяет изучить некоторые детали фотографии, которые постарались скрыть при фотомонтаже.

Яркость и контраст позволят выявить места грубой склейки. Нередко непрофессиональные пользователи просто высветляют или затемняют «проблемные» места.

На данной фотографии подобных элементов не выявлено.

Ниже представлен пример снимка, обработанного в Photoshop. Эту фотографию factcheck.kg проверял несколько месяцев назад.

Заметна размытая гладкая (заблюренная) область вокруг текста.

Регулировка цвета. Если изменить цветовой тон и насыщенность, можно выявить неестественные переходы и границы склейки.

На данной фотографии при разных режимах насыщенности подобных переходов не замечено.

Зато они видны на фотографии, где запечатлен Кадыр Маликов.

На белом фоне заметно наличие дополнительных оттенков, которые при монтаже были размыты и скрыты высветлением.

Анализ уровня ошибок (Error Level Analysis, ELA)

Дополнительный способ обнаружить несоответствие элементов на изображении. С некоторой степенью позволяет обнаружить наложение и детали с иным уровнем сжатия (артефакты), добавленные к оригинальному изображению в процессе фотомонтажа.

На данном изображении характерные элементы наложения с другим уровнем сжатия не выявлены, особенно в «проблемных» зонах, где пользователи усмотрели несоответствие деталей. Однако для сравнения хорошо заметно, насколько отличаются верхний и нижний блоки, которые не относятся к оригинальной фотографии и были добавлены автором с какой-то целью позже.

На фотографии Кадыра Маликова заметно, как область текста выделяется на фоне листа бумаги, белый фон которого предварительно размыли, сделав однотонным, поэтому при анализе он отображается темным.

Анализ уровней шума

Этот анализ позволяет обнаружить «инородные» элементы в оригинальном изображении, к которым относятся: деформация участков фото, дублирование элементов, использование кистей поверх оригинала.

Наличие шума – характерное свойство любого изображения и уровень зашумленности каждого изображения уникальный, создается в момент фотографирования. Графические редакторы, по понятным причинам, подобный шум не создают, а используют уже имеющийся, размазывая его или накладывая на исходный слой, поэтому любые элементы, которые были отредактированы заметно выделяются.

В данном случае резких шумовых перепадов на изображении не заметно.

Анализ градиента освещенности

Этот метод проверки позволяет определить направление падения света. Как правило, при создании фото-фейков добавленные элементы пытаются стилизовать под оригинальное изображение за счет корректировки теней, ретуши, тем не менее, 100-процентного соответствия добиться очень сложно. Анализ освещенности отобразит выделяющиеся и несоответствующие детали.

На данной фотографии таких деталей не видно.

Опять же для примера: на фотографии Кадыра Маликова текст значительно отличается.

Вывод:

Основные методы анализа фотографии не выявили элементов монтажа на фотографии, где Алмазбек Атамбаев стоит в обнимку с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром.



