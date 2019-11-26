Санэкоинспекция (СЭИ) Октябрьского района проверила ресторан «Ала-Тоо», расположенный на юге Бишкека. В минувшее воскресение на территории у ресторана был пожар — со стороны казалось, что горит летнее кафе при заведении.

МЧС сообщило, что горел мусор — за это полагается штраф. По статье 71 Кодекса о нарушениях за сожжение мусора грозит штраф до 23 000 сомов. После проверки Санэкоинспекция сделала предупреждение заведению.

«Приняты соответствующие меры в отношении администрации ресторана «Ала-Тоо», выписаны предписания на устранения выявленных нарушений», — сообщили Kloop.kg в СЭИ.

Сжигание мусора причиняет ощутимый вред окружающей среде. Например, при горении пластика в воздух выделяются токсичные вещества. Если горели стройматериалы, они могли выделить токсичные соединения азота, серы и фосфора, которые могут быть опасными даже после того, как пожар потушат.

Воздух в Бишкеке и без пожаров в плохом состоянии — в нем большая концентрация вредных веществ, в особенности формальдегида и диоксида азота. Власти Кыргызстана называют частный сектор и автомобили главной причиной загрязнения воздуха в Бишкеке. Частные дома в холодное время для отопления жгут не только уголь и дрова, но и мусор.

Читать:

Как воздух в Бишкеке влияет на ваше здоровье? Тест Kloop.kg и MoveGreen