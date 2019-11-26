Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил расследовать «все предположения о коррупционных действиях бывших и действующих должностных лиц» в таможне. Премьер сделал заявление после выхода журналистского расследования о масштабах контрабанды, коррупции в таможенной системе и вывозе из Кыргызстана 700 миллионов долларов.

Глава правительства требует провести расследование в «сжатые сроки». Пресс-служба правительства сообщила, что правоохранительные органы уже изучают материалы расследования журналистов.

Абылгазиев признал, что действующие меры против коррупции в работе Таможенной службы неэффективны, а «коррупционные проявления в работе таможенников дискредитируют все усилия властей по борьбе с коррупцией». Для борьбы с коррупцией в работу ведомства внедряют новые технологии.

Согласно расследованию журналистов важным звеном в контрабанде и вывозе из Кыргызстана 700 миллионов долларов был бывший зампред Таможенной службы Раим Матраимов, известный в народе по прозвищу «Раим Миллион». Информатор журналистского расследования Айэркен Саймаити, непосредственно занимавшийся выводом денег из страны, назвал Матраимова распределителем взяток от контрабандистов в таможенной сфере.

Выпуск расследования стал причиной антикоррупционной акции, участники которой требовали ареста Раима Матраимова и реальных реформ. Раим Матраимов — член клана Матраимовых, в семью которых входят депутат, чиновники и бизнесмены.

Матраимов называет обвинения в коррупционности лживыми. Десятки фальшивых аккаунтов в соцсетях — ботов — заняты дискредитацией расследования и последовавшего за ним протеста.