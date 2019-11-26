Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании полковника милиции, начальника одного из управлений службе по борьбе с наркооборотом (СБНОН МВД).

Следствие утверждает, что полковник вымогал три тысячи долларов у женщины, на супруга которого было возбуждено уголовное дело. Взамен ей было обещано, что у дела будет «положительный исход».

После того как женщина написала заявление в Антикоррупционную службу, сотрудники ГКНБ и МВД попытались задержать его с поличным.

Они начали задержание, когда заявительница передавала начальнику управления СБНОН 50 000 сомов. Офицер попытался скрыться и сбил на своем автомобиле женщину, у которой вымогал взятку.

Пострадавшей вызвали скорую и госпитализировали, ее состояние стабильное. Начальник управления СБНОН был задержан оперативниками и водворен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Ведомство не сообщило фамилии задержанного, определив только инициалы Н.Б, но ряд СМИ упомянул, что фамилия офицера Биялиев.

Автор: Студентка школы Kloop.kg Жанна Сапаралиева