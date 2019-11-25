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Подозреваемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга, братьев Азимовых и братьев Эрматовых хотят приговорить к пожизненному заключению.

Такого наказания требует прокурор Надежда Тихонова. Она считает виновными всех 11 подозреваемых — шести из них грозят сроки до 28 лет лишения свободы.

«Суд не даёт заявить о ходатайствах»

Адвокат Аброра Азимова Жаргалма Доржиева говорит, что суд не слышит сторону защиты. По её словам суд либо отказывает в определенных ходатайствах, либо вообще не даёт о них заявить.

Доржиева говорит, что вступила в это дело недавно, однако суд не даёт времени на изучение материала дела — официальное обвинительное заключение состоит из 2179 страниц.

За все 2 года следствия у Азимовых сменилось уже несколько адвокатов, которые были предоставлены со стороны государства. У Аброра Азимова. например, два адвоката в суде — Мунавара Канцерова и Жаргалма Доржиева — и один на следствии — Дмитрий Динзе.

В чем обвиняют братьев из Кыргызстана

Следствие настаивает, что Аброр Азимов вступил в группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», перевел предполагаемому исполнителю теракта Акбаржону Джалилову 122 тысячи рублей и снабжал его инструкциями по изготовлению бомбы. Его обвиняют в том, что он вовлек в группировку еще троих обвиняемых — брата Акрама Азимова, Шохисту Каримову и Содика Ортикова.

Акрам Азимов якобы поддался уговору брата и вступил в группировку «Катиба Таухид валь-Джихад». Затем привез из Турции 2,5 тысячи долларов, которые передал брату Акраму. Тот перевел их Джалилову.

По мнению следствия Мухамадюсуп Эрматов вступил в «Катиба Таухид валь-Джихад» по уговору Акбаржона Джалилова и привлек в группировку своего брата Ибрагимжона Эрматова и еще четырех человек. Также он якобы передавал Джалилову некие сведения, а позже получил от него компоненты взрывного устройства, которые привез в квартиру к своим соседям, и доработал его.

Ибрагимжон Эрматов якобы согласился с братом и вступил в группировку «Катиба Таухид валь-Джихад» и искал места для теракта. Все кыргызстанцы отрицают свою вину. Журналисты и правозащитники обнаружили, что следствие противоречиво, а многие факты притянуты. Они опасаются, что в заключении могут оказаться невиновные люди, а настоящие террористы останутся безнаказанным.

«Они просто собрали мигрантов и из них террористов делают»

Ахрал Азимов — отец братьев Азимовых — требует справедливости от суда и считает, что нет никаких доказательств их вины. Он говорит, что его детей заставили подписать документы под пытками.

«Судья слушает только прокуроров и не учитывает мнение защитников. Наши дети, не только мои сыновья, там 11 человек вообще невиновные. Здесь никакой вины нет у них, они просто собрали мигрантов и из них террористов делают», — говорит Ахрал.

Он также добавил, что в суде подделали запись разговора Аброра с предполагаемым смертником Акбаржоном Джалиловым. По его словам на записи голос другого человека, а разрешения на голосовую экспертизу в суде не дают.

На пресс-конференции, состоявшейся 23 ноября в Санкт-Петербурге, адвокаты 4 фигурантов дела, заявили, что в деле нет доказательств гибели возможного террориста. В частности отсутствуют справки его смерти. По их мнению всё обвинение строится на предположениях и догадках.

Судебное заседание было отложено до 26 ноября для подготовки к прениям адвокатов. Теракт в метро Петербурга произошел в апреле в 2017 года — погибли 16 человек, включая кыргызстанца Акбаржона Джалилова. Пострадали более 100 человек.

Соавторы: Студентки школы Kloop.kg Полина Тютюник и Адеим Убакеева