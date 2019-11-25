Утро 25 ноября встретило всех снегопадом — за ночь выпало немало осадков, снег продолжал идти и в течении дня.

Готовится к снегопаду службы начали еще ночью. В 2 часа дороги начали подсыпать технической солью — мэрия сообщила, что израсходовали 196 тонн соли.

Днем бороться со снегопадом продолжили 700 дворников, а городские власти пообещали, что «работы по очистке снега и подсыпке столичных улиц будут продолжаться непрерывно».

По словам пресс-секретаря “Тазалыка” Жибек Каракеевой, сообщения о плохой работе муниципальных служб и гололедице были — но аккаунты были или фейковыми, или не называли адреса проблемного участка и не предоставляли фото.

Фото: Мэрия Бишкека

Материал подготовлен студентом школы Kloop.kg Мундузбеком Калыковым