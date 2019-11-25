В 11 часов к бишкекской площади Ала-Тоо идут люди, неся в руках плакаты с изображением экс-замглавы таможни Раимбека Матраимова и листовки с расписанием и правилами мирной акции. Они призывают не поддаваться провокациям, соблюдать регламент, не трогать милиционеров и обращаться к ним вежливо.

Вместе с митингующими собираются и сотрудники милиции, но их значительно меньше: соотношение десятка к сотням.

Спустя полчаса модератор в калпаке берет громкоговоритель — вокруг него собираются люди и выкрикивают: «Райым камалсын!» (Раим должен быть арестован), «Реальные реформы!», «Ууруларды тюрмого!» (Коррупционеры должны быть в тюрьме).

Люди продолжают приходить, кто-то встретил своих друзей и знакомых — они стоят небольшими группами и весело болтают, несмотря на минусовую температуру и снег.

«В последний раз я был на апрельской революции и стоял вот там (напротив монумента героям Апрельской революции). Я был здесь, когда в людей стреляли. Я здесь, потому что власть настолько прогнила, что дальше нельзя. Я то пожил, но моим детям нужна нормальная страна», — говорит Бек, участник митинга и отец двух девочек, которых привел с собой на площадь. Пока отец семейства дает интервью, держа младшую дочь на руках, старшая весело играет со снегом у забора Белого дома.

«Чтобы наши дети имели возможность жить в свободной демократической стране. Это уже предел. Конечно, можно было посидеть дома, но это уже последняя стадия и люди хотят выплеснуть свои эмоции», — заключает мужчина.

В центре митинга кажется, что тебя со всех сторон окружают лица Раима Матраимова — многие держат в руках именно этот плакат, хотя митингующие говорят, что пришли протестовать против коррупции в целом.

«Не только Матраимов в этом замешан, все должны понести ответственность», — говорит участник митинга Байтур.

Пока волонтеры раздают людям бесплатный горячий чай, внимание к себе приковывает митингующий с доской, на которой написано: «Все так плохо что пришли даже балконские».

— Что это значит?

— Все так плохо, что сюда пришли даже те, кто вырос на балконе, как тепличные растения.

Мужчина не смог закончить свою речь, потому что его со всех сторон просили о селфи, в том числе и депутат парламента Дастан Бекешев. Позже он стоял с политактивитской и основательницей движения «Умут 2020» Ширин Айтматовой.

«Ты единственный депутат, который вышел. У нас есть в кофейне напиток Матралатте и мы приглашаем тебя его отведать», — обращается к Бекешеву Айтматова.

«Матралатте, похоже, самый дорогой у вас», — улыбаясь отвечает Бекешев.

В это время из центра митинга выбирается недовольный начальник районной милиции Акылбек Казакеев — он считает, что этот митинг незаконен. Все из-за старого запрета на проведение мероприятий у Белого дома до 1 декабря — такое решение приняла Первомайская администрация из-за предстоящего заседания ОДКБ. Одна из участниц акции, юристка Гульшайыр Абдирасулова, сказала ему, что этот запрет не относится к данному мероприятию.

Казакеев согласился с доводами Абдирасуловой и покинул митинг, сказав. что «у людей есть право выступать».

В какой-то момент протестующие поднимают над своими головами желтые карточки — отсылку к футбольным правилам.

«Если не будет реакции, то в следующий раз будут красные», — говорят они.

«Факты есть. Власти все время хотят факты, они хотят, чтобы журналисты занимались делами. Дело теперь за властью, они должны честно все расследовать. Я пришла сюда, потому что я в шоке от такого. 49 млрд сомов вывели, а дети учатся в контейнерах, учителя и врачи получают мизерные зарплаты. А оказывается, что за счет наших денег живут припеваючи и покупают недвижимость», — говорит активистка Динара Ошурахунова. У нее в руках плакат «Факты есть».

Время движется к 13:00. Некоторые участники ушли раньше окончания митинга из-за холода — согревающий чай закончился полчаса назад, обувь промокла из-за снега. Но еще несколько сотен людей не хотят расходится, они продолжают общаться между собой с плакатами в руках.

«Тебе разве не холодно?» — спрашиваю я парня без шапки и перчаток, пока он держит в руках сразу два плаката.

«Холодно, но мы должны стоять до конца», — коротко отвечает парень и продолжает стоять.

В нескольких метрах от него стоит мусорная урна, из которой торчит аккуратная башня из бумажных стаканчиков. В этой же урне лежат плакаты с лицом Матраимова. Никто из пришедших не плевал под ноги и не бросал мусор на землю. Спустя два часа муниципальное предприятие «Тазалык» сообщило, что с площади они не вывезли ни одного грамма мусора.

«Спасибо за чистоту после митинга! На площади очень чисто. Мы не вывезли ни грамма мусора. Люди всё подбирали сами и забрали с собой!» — написала Жибек Каракеева пресс-секретарь «Тазалыка».

Фоторепортаж Александры Титовой