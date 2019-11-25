В Бишкеке прошел антикоррупционный митинг — реакция на журналистское расследование о коррупции в Таможенной службе и контрабанде, которая привела к выводу из Кыргызстана 700 миллионов долларов.

Милиция пыталась остановить митинг, руководствуясь старым постановлением Первомайского суда, согласно которому акции у Белого дома были запрещены до 1 декабря. Однако юристка разъяснила милиции, что постановление неприменимо к антикоррупционной акции. Оно касалось другого протеста. Милиция приняла ее доводы и не стала мешать мероприятию.

«Ну у людей же есть право говорить и выступать, правильно?» — уходя сказал офицер.