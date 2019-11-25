Депутат Сулайманов покинул комиссию по изучению убийства Саймаити

Депутат парламента от фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов заявил, что по своему желанию покинул депутатскую комиссию по изучению убийство Айэркина Саймаити. Бизнесмен был убит в Турции 11 ноября.

«Попытки очернить меня усилились, депутаты решили создать комиссию по изучению дел, которые сейчас происходят. Для того, чтобы не вызывать сомнения у общества, я решил выйти из комиссии», — заявил Сулайманов.

По его словам, за работой комиссии наблюдает гражданское общество, журналисты и депутаты. Ранее комиссию покинул Искендер Матраимов — брат бывшего замглавы таможенной службы Раимбека Матраимова.

Ранее 21 ноября в парламенте образовали депутатскую комиссию по изучению убийства бизнесмена Айэркина Саймаити. В него входят десять нардепов от разных фракций.

Убийство Саймаити

Айэркен Саймаити был убит 10 ноября в кафе одного из стамбульских отелей. По информации турецких СМИ, к Саймаити в кафе подошел мужчина и выстрелил ему в голову из глушителя.

По делу об убийстве Саймаити были задержаны четыре человека, найдено оружие и машина, на которой скрылись подозреваемые. Сообщается, что ценой жизни Саймаити стала 1000 долларов — якобы такую сумму заплатили убийцам.

В Кыргызстане Саймаити связывают с влиятельным кланом Матраимовых. «Клооп» и «Азаттык» опубликовали расследование, в котором Саймаити признался в вывозе 700 миллионов долларов из Кыргызстана.

Большая часть денег переправлялась Хабибуле Абдукадыру — 55-летнему китайскому бизнесмену, который перевозил незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше на рынки соседних стран.

Саймаити заявил, что Абдукадыру помогал бывший запред таможенной службы Раимабек Матраимов — через него шел подкуп ряда госслужащих.