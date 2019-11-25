Бабанов: «Мое имя используют в организации провокаций»

Бывший кандидат в президенты Омурбек Бабанов заявил, что его имя «используют в целях организации провокаций и очернения».

Ранее в соцсетях и СМИ была растиражирована недостоверная информация о его связи с организацией антикоррупционного митинга.

«Я ответственно заявляю, что вот уже более двух лет не участвую в политике. Я занимаюсь исключительно бизнесом и решением своих правовых вопросов», — заявил он.

Бабанов заявил, что ушел из политики, после того как проиграл в выборах президента Кыргызстана. Он временно покинул страну из-за возбужденных уголовных дел. Вернувшись в августе этого года, он сдержал обещание и не стал заниматься политикой.

До своего участия в президентских выборах, Бабанов был премьер-министром Кыргызстана, лидером партии «Республика — Ата-Журт», а также депутатом парламента.