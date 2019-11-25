25 ноября в Бишкеке прошла мирная антикоррупционная акция «Re:Акция». В ней приняли участие более 1000 человек, по словам организаторов около 2500 человек.

Митинг против коррупции стал реакцией на расследование «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе почти $700 миллионов из Кыргызстана.

Участники митинга потребовали от властей проведения реформ, ареста бывшего замглавы таможенной службы Раимбека Матраимова и защиты журналистов, которые работали над расследованием.

Акция прошла не только в Бишкеке, но и в других городах Кыргызстана. Поддержали акцию и кыргызстанцы, живущие за границей.