Пресс-секретарь муниципального предприятия «Тазалык» Жибек Каракеева сообщила, что после антикоррупционной акции с площади Ала-Тоо «не вывезли ни грамма мусора».

В мэрии Бишкека это подтвердили. Написали, что хотели убрать мусор, но его не было.

Гражданская акция протеста «Re:Акция» против коррупции в центре Бишкека 25 ноября собрала более 1000 человек — по словам участников митинга около 2500 человек.

Участники митинга потребовали от властей Кыргызстана ареста бывшего замглавы таможенной службы Раимбека Матраимова и защиты журналистов Kloop.kg и радио «Азаттык», которые работали над расследованием о выводе почти 700 миллионов долларов США из Кыргызстана.