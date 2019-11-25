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Гражданская акция протеста «Re:Акция» против коррупции в центре Бишкека 25 ноября собрала более 1000 человек — по словам участников митинга около 2500 человек.

Участники митинга потребовали от властей Кыргызстана ареста бывшего замглавы таможенной службы Раимбека Матраимова и защиты журналистов Kloop.kg и радио «Азаттык», которые работали над расследованием о выводе почти 700 миллионов долларов США из Кыргызстана.

Кроме ареста Раима Матраимова и других коррупционеров, участники акции требовали проведения реальных реформ.

Митинг продлился около полутора часов. Его пыталась остановить милиция, упоминая запрет на проведение мероприятий у Белого дома до 1 декабря, но после беседы с юристом не стала мешать участникам акции.

«Re:Акция»

22 ноября журналисты опубликовали расследовании об Айэркене Саймаити — этот бизнесмен вывез из Кыргызстана более 700 миллионов долларов, полученных благодаря контрабанде. Он стал информатором журналистов и рассказал о том, как работала контрабанда, кому принадлежал этот бизнес и как он связан с кыргызскими чиновниками.

После выхода расследования люди требовали реакции от властей и реальной борьбы с коррупцией. В том числе они требовали ареста экс-зампреда Таможенной службы Раима Матраимова — по словам Саймаити он был важным звеном коррупционной схемы. Сам Саймаити был убит 10 ноября, уже после того как передал большую часть информации журналистам.

ГКНБ и Генпрокуратура займутся расследованием смерти Саймаити. А Совбез признал, что Саймаити вывез из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.

Экс-зампред Таможенной службы Раим Матраимов настаивает на том, что его оболгали — он пообещал ответить на вопросы правоохранительных органов. А глава Совбеза Дамир Сагынбаев заявил, что Матраимова “возможно допросит ГКНБ”.

Как это было: Видеотрансляция 

LIVE: Ак үйдүн алдындагы коррупцияга каршы тынчтык акциясы

Кыргызстандыктар Ак үйдүн алдына нааразычылык акциясына чогулуп жатышат — бул акция «Клооп», «Азаттык» үналгысы жана OCCRPнин Кыргызстан аркылуу мыйзамсыз чыгарылып кеткен 700 млн доллар тууралуу журналисттик иликтөөсүнө реакция болду.

Publicerat av Kloop кыргызча Söndag 24 november 2019

Текстовая трансляция

Автор заглавного фото: Урмат Насыкулов, участник митинга «Re:Акция».

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