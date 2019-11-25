Гражданская акция протеста «Re:Акция» против коррупции в центре Бишкека 25 ноября собрала более 1000 человек — по словам участников митинга около 2500 человек.

Участники митинга потребовали от властей Кыргызстана ареста бывшего замглавы таможенной службы Раимбека Матраимова и защиты журналистов Kloop.kg и радио «Азаттык», которые работали над расследованием о выводе почти 700 миллионов долларов США из Кыргызстана.

Кроме ареста Раима Матраимова и других коррупционеров, участники акции требовали проведения реальных реформ.

Митинг продлился около полутора часов. Его пыталась остановить милиция, упоминая запрет на проведение мероприятий у Белого дома до 1 декабря, но после беседы с юристом не стала мешать участникам акции.

«Re:Акция»

22 ноября журналисты опубликовали расследовании об Айэркене Саймаити — этот бизнесмен вывез из Кыргызстана более 700 миллионов долларов, полученных благодаря контрабанде. Он стал информатором журналистов и рассказал о том, как работала контрабанда, кому принадлежал этот бизнес и как он связан с кыргызскими чиновниками.

После выхода расследования люди требовали реакции от властей и реальной борьбы с коррупцией. В том числе они требовали ареста экс-зампреда Таможенной службы Раима Матраимова — по словам Саймаити он был важным звеном коррупционной схемы. Сам Саймаити был убит 10 ноября, уже после того как передал большую часть информации журналистам.

ГКНБ и Генпрокуратура займутся расследованием смерти Саймаити. А Совбез признал, что Саймаити вывез из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.

Экс-зампред Таможенной службы Раим Матраимов настаивает на том, что его оболгали — он пообещал ответить на вопросы правоохранительных органов. А глава Совбеза Дамир Сагынбаев заявил, что Матраимова “возможно допросит ГКНБ”.

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