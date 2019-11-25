На фейсбук странице депутата Искендера Матраимова появилось обращение его брата, экс-зампреда Таможенной службы Райыма Матраимова. Согласно тексту, Раим Матраимов решил вернуться в Кыргызстан, чтобы доказать непричастность к контрабанде и ответить на вопросы правоохранительных органов.

Экс-зампред Таможенной службы утверждает, что журналистское расследование о его связи с кланом Абдукадыр и контрабанде — ложь.

«Из-за недостоверной информации и клеветы в обществе высказываются различные мнения и домыслы в отношении меня. Поэтому я решил вернуться на родину», — говорится в сообщении.

Правда еще пару дней назад, 22 ноября, депутат Искендер Матраимов утверждал, что Раим Матраимов не покидал Кыргызстана. Депутат сделал заявление после того, как социал-демократка Ирина Карамушкина сообщила в своих соцсетях о том, что Раим покинул страну.



Сообщение о возвращении Раима Матраимова идет сразу после поста о том, что Раим Матраимов не покидал Кыргызстан.

Слухи о том, что экс-зампред Таможенной службы улетел вместе со своей семьей появились на прошлой неделе, когда в соцсетях растиражировали фотографию посадочного талона на имена Хабибуллы Абдурахмана, Раима Матраимова и его семьи. Вспрочем, подлинность талона пока не установлена.

Упоминаемый в талоне Хабибулла Абдурахман — глава клана Абдурахман, управлял подпольной сетью, которая позволяла им перевозить незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше — на рынки всей Центральной Азии и России.

Значительная доля доходов семейства Абдукадыра шла на подкуп целой армии коррумпированных госслужащих.

Среди связанных с кланом Абдукадыр чиновников и члены клана Матраимовых. По словам информатора журналистов, бизнесмена Айэркена Саймаити, именно бывший зампред Таможенной службы Раимбек Матраимов руководил сбором и распределением взяток от семьи Абдукадыр.