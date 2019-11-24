Сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов, в прошлом руководивший аппаратом президента Сооронбая Жээнбекова, выпустил открытое обращение. В нем он объяснил, как на инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова оказался глава влиятельного клана Абдукадыр — бизнесмен Хабибулла Абдукадыр.

По словам Ниязова, Хабибуллу Абдукадыра включили в список приглашенных по просьбе Жээнбекова.

«Сооронбай Шарипович ответил, что это его близкий и давний друг и попросил посадить его на одно из самых почетных мест рядом с членами его семьи, именно поэтому Хабибула Абдукадыр занял место между ближайшими родственниками Жээнбекова С.Ш. – братом и сестрой», — утверждает Ниязов.

Хабибула Абдукадыр в кадре видеозаписи с инаугурации кыргызского президента Сооронбая Жээнбекова в ноябре 2017 года. По утверждению Жээнбекова, он ничего не знает ни о самом Абдукадыре, ни о его коммерческих интересах. Однако два бывших крупных чиновника заявили, что он знакомил их с хозяином тайной бизнес-империи. (Скриншот из видео: Администрация президента Кыргызстана)

Ниязов сделал это заявления после комментария от пресс-секретаря Жээнбекова Толгонай Стамалиевой. Она заявила, что у президента нет бизнес-проектов с кланом Абдукадыр, а приглашением людей на инаугурацию Жээнбекова занимался аппарат бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Что касается обстоятельств, приведенных в журналистском расследовании, то отмечается, что «активность сделок относится к 2012–2016 годам», то есть на период президентства Алмазбека Атамбаева», — сказала она.

До Ниязова о связях Абдукадыра и Жээнбекова рассказывал другой соратник Атамбаева — бывший премьер Сапар Исаков. Он заявил, что принял Хабибуллу Абдукадыра по просьбе президента Жээнбекова в 2017 году, в бытность премьером.

«По просьбе президента Сооронбая Жээнбекова я принял Хабибулу (фамилию не помню), руководителя группы компаний «АКА». Глава государства отметил, что группа компаний имеет огромный капитал и намерена инвестировать в экономику республики значительные средства», — говорил Исаков.

После расследования «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о контрабанде, коррупции и кланах Абдукадыр и Матраимовых, в социальных сетях распространили фотографию с Хабибуллой Абдукадыром и четой Атамбаевых. Подлинность фотографии пока установить не удалось.

Кто такой Хабибулла Абдукадыр

Хабибулла Абдукадыр — глава клана Абдукадыр, управлял подпольной сетью, которая позволяла им перевозить незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше — на рынки всей Центральной Азии и России.

Значительная доля доходов семейства Абдукадыра шла на подкуп целой армии коррумпированных госслужащих.

В 2018 году одна из компаний Хабибуллы Абдукадыр (группа компаний «АКА») договорилась с кыргызскими властями реализовать проект «Умный город» в Бишкеке. Проект в итоге раскритиковали и отменили. С группой компаний «АКА» так или иначе связаны многие кыргызские чиновники — название компаний то и дело всплывают в СМИ.

Среди связанных с кланом Абдукадыр чиновников и члены клана Матраимовых. По словам информатора журналистов, бизнесмена Айэркена Саймаити, именно бывший зампред Таможенной службы Райымбек Матраимов руководил сбором и распределением взяток от семьи Абдукадыра.

Саймаити знал систему изнутри, потому что работал на Абдукадыра и вывез из Кыргызстана с 2011 по 2016 годы больше 700 миллионов долларов. 10 ноября 2019 года он был убит в кафе турецкого отеля.