Это перепечатка материала, который подготовили журналисты Factcheck.kg вместе с расследовательским центром Bellingcat.
Раимбек Матраимов занимал различные должности в системе таможенной службы с 1997 по 2017 годы. При этом дополнительных источников дохода, судя по открытым данным, у него не было. Однако расходы у бывшего таможенника довольно внушительны. Ранее в СМИ упоминалось, что на имя жены Раимбека Матраимова оформлено несколько объектов недвижимости в Дубае. Их общая стоимость составляет 12,5 млн долларов.
А какова цена мелких расходов бывшего чиновника на небольшие приятные подарки супруге? Редакция Factcheck.kg попыталась ответить на этот вопрос и проанализировала фотографии членов семьи Матраимова из социальных сетей, выяснив интересные детали.
Для начала заглянем в официальные данные. В качестве госслужащего Матраимов дважды сдавал декларации — в 2015 и 2016 году.
В 2015 году в декларации числится квартира и годовой доход в размере 587,4 тыс. сомов (48 тыс. 948 сомов в месяц).
У близких родственников — жены и тех, кто находится на иждивении у чиновника — доходов и имущества не было.
В отличие от 2015 года, в 2016-м зарплата чиновника увеличивается до 71 тысячи сомов в месяц, а у близких родственников появляется доход. Семья покупает коттедж и получает 12,6 млн сомов от продажи скота и других гражданско-правовых актов.
В общем, за два года семья Раимбека Матраимова получает доход в 15,6 млн сомов.
Расходы
Расходы близких родственников Матраимова в тот год составили 7 млн сомов, а в графе недвижимость появляется коттедж площадью в 190 кв. метров.
Мы выяснили, как жил чиновник и его жена в годы службы в таможенном ведомстве, проанализировав фотографии, загруженные женой Матраимова в социальные сети с 2015 до 2017 годы, а также предоставленные нашими источниками.
Как оказалось, многие вещи на фотографиях супруги Матраимова практически идентичны продуктам известных мировых брендов класса «люкс».
В социальных сетях на обложке и на аватаре у Уулкан или, как она себя называет, Аманды Тургуновой размещена фотография руки на букете роз. Датируется она октябрем 2015 года. И только на этом фото мы насчитали аксессуаров на более чем 1 миллион сомов: два браслета, очень похожие на браслеты Cartier, сделанные из обычного и белого золота с бриллиантами по периметру. Суммарная стоимость только этих украшений превышает годовой доход Раимбека Матраимова и близких родственников за 2015 год.
15 апреля 2015 года Аманда Тургунова публикует в соцсетях фотографию за подписью «подарок от ❤️❤️❤️». Под подарком подразумевается Lexus GX 460. Машина также указана в декларации бывшего чиновника. Оттуда мы узнаем, что Lexus — 2014 года выпуска. В рекламных объявлениях за 2015 год цена составляла более 4,5 миллионов сомов.
Коллекция часов
У супруги Матраимова, судя по фотографиям из социальных сетей, не одна пара часов.
Стоимость украшений на фотографиях от 2016 года и начала 2017 года считаем в сравнении с доходом по месту основной работы Раимбека Матраимова по декларации за 2016 год.
Из-за отсутствия крупных планов на фотографиях мы не смогли определить стоимость еще нескольких часов.
В сумме часы, которые мы нашли на фотографиях, стоят 12,4 млн сомов. Это почти та сумма иска, которую он потребовал от издания Kloop.kg за моральный ущерб, или 14 годовых зарплат заместителя председателя таможенной службы Кыргызстана.
Одежда
Тургунова любит носить одежду, которая выглядит точно так же, как одежда мирового бренда Dolce&Gabbana. Среди фотографий, предоставленных нам источниками и из открытых данных, мы насчитали не менее 30 видов одежды, сумок, обуви и аксессуаров дорогих брендов.
И другое
Мы посчитали только те расходы, которые можно идентифицировать по фотографиям.
Помимо вышеперечисленного, в социальных сетях есть множество фотографий с отдыха семьи: пятизвездочные отели в Дубаях, прогулки в Германии, отдых на яхте и в ресторанах, и многое другое.
На этом видео сын Раимбека Матраимова смотрит футбольный матч Челси-Манчестер Юнайтед в VIP-ложе на стадионе в Англии:
Подробную информацию о стоимости брендовой одежды и аксессуаров, а также подсчеты расходов супруги Матраимова мы разместили здесь.