Это перепечатка материала, который подготовили журналисты Factcheck.kg вместе с расследовательским центром Bellingcat.

Раимбек Матраимов занимал различные должности в системе таможенной службы с 1997 по 2017 годы. При этом дополнительных источников дохода, судя по открытым данным, у него не было. Однако расходы у бывшего таможенника довольно внушительны. Ранее в СМИ упоминалось, что на имя жены Раимбека Матраимова оформлено несколько объектов недвижимости в Дубае. Их общая стоимость составляет 12,5 млн долларов.

А какова цена мелких расходов бывшего чиновника на небольшие приятные подарки супруге? Редакция Factcheck.kg попыталась ответить на этот вопрос и проанализировала фотографии членов семьи Матраимова из социальных сетей, выяснив интересные детали.

Для начала заглянем в официальные данные. В качестве госслужащего Матраимов дважды сдавал декларации — в 2015 и 2016 году.