«Кыргызмунайгаз» опубликовало видео, на котором открывает новое месторождение природного газа в Майлуу-Суу в Джалал-Абадской области. Скважину начали бурить еще в сентябре — на видео к трубе, идущей из под земли, подносят огонь и воздух озаряется столпом пламени.

Предприятие «Кыргызмунайгаз» утверждает, что в Кыргызстане полноценная добыча газа не проводится с 1970 года.

«Руководство “Кыргызмунайгаз” в этом году начало запланированное бурение газовой скважины, теперь в [близлежащих] регионах начнут подавать газ», — написал пресс-секретарь компании Руслан Абдумуталип уулу в своем фейсбуке, опубликовав видео.

Предприятие «Кыргызмунайгаз» было открыто в 1952 году. На данный момент предприятие добывает топливо в Кочкор-Ате, Майлуу-Суу и Ноокене в Джалал-Абадской области. «Кыргызмунайгаз» владеет 11,3 млн тоннами нефти и 4,7 млрд кубических метров природного газа.