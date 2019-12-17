Внимание! В материале содержатся изображения мертвых животных и сцены жестого обращения с животными.

Игра с головой мертвого петуха. Фото из инстаграма игры

В Бишкеке появилась развлекательная игра «Блэк бокс», в которой участники засовывают руки в ящик и на ощупь угадывают, что внутри коробки. Среди элементов игры — бычий хвост без шкуры и живая змея.

В первый раз мы позвонили администратору «Блэк бокса» под видом покупателя услуги на день рождения. Администратор ответила, что в «Блэк бокс» весело играть подвыпившими: «Вы завернутые? Когда народ выпивает, расслабляется и им весело — игра идет вообще классно».

По ее словам, игра делится на три категории: «лайт», «медиум» и «хард». Последний вариант стоит 4500 сомов в час и рассчитан на десять человек.

За эти деньги участники вечеринки будут наугад щупать живую черепаху, змею, марокканского таракана и пиявку. Из неживых предметов в стоимость входит язык барана, глаз быка, сушеная змея, искусственная челюсть с зубами и «силиконовая сиська».

Версии игры «лайт» и «медиум» рассчитаны на меньшее количество людей. В них можно потрогать заячью лапку, мертвую рыбу, бычий хвост без кожи и сушеную ящерицу.

Как заявляет администратор, в «Блэк боксе» нет особых возрастных ограничений — игра пользуется спросом и делает вечеринку «живой и активной».

Во второй раз мы позвонили в «Блэк Бокс» уже как журналисты, администратор сказала, что не использует в игре змею.

«Ничего аморального я не делаю, с черепахой все хорошо, так же как и с пиявками, змеи у нас нет. Черепаха у нас находится под наблюдением ветеринара, пиявкам меняем воду два раза в день.Тараканам даём тертое яблоко, улиток кормим листьями салатов», — сказала она.

«Это неэтично»

Президент общественного фонда по оказанию помощи диким животным «Бугу Эне» Салтанат Сеитова считает, что такие игры пагубно влияют на жизнь животных. Змеи и черепахи получают большой стресс, находясь ежедневно в шумных заведениях с музыкой.

«Это неэтично по отношению к животным. Мы не знаем, как подвыпивший человек может себя вести, принимая участие в такой игре. Он может […] физически навредить животному», — говорит она.

По словам Сеитовой, игра с органами животных — такими как бычий глаз или хвост — тоже «неэтична» и развивает жестокое отношение к животным.

Сеитова считает, что игра в «Блэк бокс» не рекомендована для детей, так как может в будущем развить у них страх перед животными. Для развития тактильных навыков у детей лучше использовать другие предметы — шерсть, геометрических фигуры или опилки.

«В Европе существуют музеи при национальных парках и зоопарках, где дети могут потрогать шкуры животных, умерших от естественной смерти. Они могут там послушать пение разных птиц», — рассказывает Сеитова.

Руководитель фонда по защите домашних животных «Добрые руки» Лариса Слободская тоже критикует игру.

«Черепаху у нас и дома держат. Но если животное возят по ресторанам и кафе, то отношение [к животному], однозначно, плохое», — сообщила она.

«Нет состава нарушения»

Адвокат Фатима Якупбаева считает, что организаторов игры можно привлечь к ответственности, только если животное погибнет или получит физическое увечье.

Но пока этого не произошло, в использовании животных в подобных играх нет состава нарушения.

«Они приходят в клуб не из хулиганских побуждений и не ставят цели убить этих животных. Если животное погибло или получило вред здоровью, то можно привлечь к ответственности», — говорит она.

В Кыргызстане защитники животных часто критикуют мини-зоопарки за плохие условия, в которых содержат животных.

В июне этого года в интернете распространилось видео, на котором мужчина дерется с медведицей в торговом центре «Ала Арча». Животное держали в контактном зоопарке на третьем этаже — его могли потрогать взрослые и дети.

Хозяева мини-зоопарка тогда не предоставили зоозащитникам и госэкотехинспекции таможенные документы о ввозе медведицы.

Что вы думаете об игре «Блэк бокс»? Насколько этично создавать игры, в которых посетители щупают животных? Поделитесь своим мнением в комментариях под материалом.