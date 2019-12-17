В истории кыргызских кочевников немало событий связано с тайганами, ведь они помогали охотникам выживать и регулировать количество хищников. Один тайган ценился как одна взрослая лошадь.

Но со временем популярность на разведение этих собак пропала, на это повлияло множество факторов, один из ключевых это то, что кочевники осели в селах, куда почти перестали спускаться хищники. Но когда появилась необходимость сохранить породу, тайганов стали заводить и городские жители.