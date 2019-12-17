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Комитет парламента по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру экс-генпрокурора Азимбека Бекназарова на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Малайзии.

«Язык — это не важно, главное знать государственный язык. Вопрос в том, насколько ты любишь свой язык», – заявил Бекназаров журналистам.

По его словам, 200 слов, которые нужны в работе посольства, могут выучить и ученики 3-5 классов. «Так и мне не составит труда в течение месяца выучить пару сотен слов на малайском языке», — отметил он.

12 членов комитета проголосовали за его назначение, 1 депутатка Ирина Карамушкина голосовала против.

Информация о назначении Бекназарова появилась еще в сентябре этого года, но тогда он опроверг эту информацию.

Бывший генпрокурор ранее никогда не занимался дипломатической деятельностью.

Несмотря на то, что его кандидатуру одобрил комитет парламента, не значит что Бекназаров стал послом. Он получит эту должность только после подписания президентом соответствующего назначения.

Президент Сооронбай Жээнбеков ранее озвучивал позицию, совершенно не совпадающую с мнением Бекназарова о знании языков.

Послы и языки

В марте 2019 года Жээнбеков раскритиковал работу кыргызских послов.

Он был недоволен тем, что сотрудники кыргызских посольств не знают язык страны, в которой они работают. Президент заметил это во время зарубежных визитов в Турцию и Бельгию.

«Требования при отборе специалистов должны быть высокие. Все, начиная с бухгалтера, заканчивая водителем, должны уметь перевести [с иностранного на кыргызский]», — сказал Жээнбеков.