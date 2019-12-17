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На водителя адвоката Нурбека Токтакунова напал мужчина в нижнем белье. Об этом Токтакунов сообщил журналистке «Клоопа». По словам адвоката, нападение произошло рано утром 14 декабря и оказалось «сумасшедшей историей».

«В 6 утра ему [водителю] ломают ворота и нападает голый человек, предварительно сняв одежду. Крепкий человек. Мой друг отбился, закрылся и вызвал милицию, которая приехала через час. Вначале было впечатление, что мужчина сумасшедший, а теперь он внезапно одет, спокойно и очень вежливо разговаривал. Мгновенно преобразился», — рассказал Токтакунов.

Позднее в УВД Ленинского района удалось выяснить, что нападавшим является гражданин России, занимающийся поставкой военного обмундирования.

По данным издания Kaktus Media, в тот же день он был освидетельствован на наличие алкогольного опьянения.

«Уезжай отсюда»

Токтакунов сообщил «Клоопу», что расценил нападение на водителя как предупреждение. По его словам, он замечает за собой слежку уже на протяжении года, после того как стал заниматься делом Сапара Исакова.

«Кроме того, ранее были случаи, когда в фэйсбуке [неизвестные] распространяли кадры, которые говорят о том что они каким-то образом пробрались в мое жилище», — сказал адвокат.

Токтакунов также подтвердил, что ему рекомендуют покинуть страну. По словам адвоката, эти предложения исходят от «сочувствующих ему сотрудников ГКНБ» после того, как Токтакунов обратился в генпрокуратуру по фактам незаконного обогащения Раимбека Матраимова.

«Я предоставил им факты, которые они вечно просят. Генпрокуратура укрывает скрывает их от регистрации», — сообщил адвокат.

Согласно сообщению ведомства, заявление рассмотрено «в соответствии с требованиями законодательства объективно и в срок». По данным генпрокуратуры, оно было передано в ГКНБ «для рассмотрения и разрешения в рамках досудебного производства».

Пока правоохранители разбираются с делом, Матраимов и его семья подали многомиллионный иск против журналистов.