Сайт издания Factcheck.kg стал недоступен через два часа после того, как оно опубликовало анализ богатств Уулкан Тургуновой, жены бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова.

Главный редактор Factcheck.kg Болот Темиров сказал «Клоопу», что сбои в работе сайта начались, примерно, в 17:45 из-за DDoS-атаки.

«Спустя 2 часа [после выпуска материала] наш сайт просто лег… пока читаем статьи у коллег, которые успели перепечатать», — сказал Темиров.

На момент публикации этого материала в 18:50 сайт все еще остается недоступен. При попытке зайти на сайт издания появляется ошибка под номером 522 о потере соединения с сервером.

В своем материале Factcheck.kg совместно с расследовательским центром Bellingcat сделал анализ ювелирных изделий, одежды и машины Тургуновой. Согласно оценке изданий, стоимость всех благ равняется почти 500 месячным зарплатам Матраимова.

DDoS-атака — один из самых распространенных способов атаки на сервер или сайт. Во время атаки к запрашиваемому ресурсу посылается огромное количество запросов, и сервер не успевает обработать все. Из-за этого в работе сайтов и сервисов происходят сбои. Иногда они и вовсе могут отключиться.