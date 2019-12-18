СМИ Кыргызстана, разместившие у себя материал издания Factcheck.kg о жене бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова, подверглись сильнейшей DDoS-атаке вечером 17 декабря.
Представитель шведской организации Qurium, которая обеспечивает «Клооп» хостингом, а также занимается кибербезопасностью, назвал атаку на «Клооп» «неприятной».
Сам «Клооп» перестал работать на пять минут после начала атаки, но работа сайта сразу же возобновилась после мер, которые принял Qurium.
В свой пик объём трафика DDoS-атаки на «Клооп» достигал 30 гигабит в секунду, количество запросов превысило 2 миллиона в секунду. В этот момент атака велась четырьмя ботнетами — сетями зараженных вирусом компьютеров, которые посылают запросы на сайт-цель без ведома своих владельцев.
DDoS-атака — это атака на сервер огромным количеством запросов, с целью вывести его из строя.
Первым сайтом, который атаковали вечером 17 декабря, был сам Factcheck.kg — произошло это примерно через два часа после того, как это издание выпустило совместное с организацией Bellingcat расследование о богатстве Уулкан Тургуновой, жены бывшего замглавы таможни Раима Матраимова.
Прочитать это же расследование на «Клоопе», если Factcheck.kg у вас не откроется
Этот текст, кроме «Клоопа», переопубликовали издания «Кактус», «Экономист», Govori.tv, «Вечерний Бишкек», knews.kg, «Политклиника». Пользователи каждого в последующем испытали проблемы с доступом к сайтам. Представители «Кактуса» подтвердили, что на их сайт тоже была произведена DDoS-атака. Совместный анализ показал, что эта атака по своим параметрам практически идентична атаке на «Клооп».
Это первый зафиксированный случай в истории Кыргызстана, когда предположительно сразу семь онлайн-изданий подверглись DDoS-атаке. Это также, скорее всего, самая сильная DDoS-атака против СМИ в истории страны.
Некоторые сайты переставали работать даже несмотря на использование Cloudflare — сервиса, который должен был защитить от такого рода атак. По словам представителей Qurium, даже одного процента атаки, произведенной на «Клооп», хватило бы, чтобы вызвать неполадки в работе веб-сайта при отсутствии специальной защиты.
Раимбек Матраимов — фигурант совместного журналистского расследования о коррупции на кыргызской таможне, которое выпустили в ноябре и декабре радио «Азаттык», «Клооп» и OCCRP.
10 декабря семья Матраимовых подала в суд на «Клооп» и «Азаттык», а также на издание 24.kg за перепубликацию выводов этого расследования.
Первое заседание по этому иску пройдёт 19 декабря в Свердловском районном суде Бишкека.
За день до этого, 18 декабря, на площади Ала-Тоо в Бишкеке пройдет митинг против коррупции и давления на журналистов.
Над материалом работали: Бектур Искендер, Эльдияр Арыкбаев, Ринат Тухватшин