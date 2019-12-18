СМИ Кыргызстана, разместившие у себя материал издания Factcheck.kg о жене бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова, подверглись сильнейшей DDoS-атаке вечером 17 декабря.

Представитель шведской организации Qurium, которая обеспечивает «Клооп» хостингом, а также занимается кибербезопасностью, назвал атаку на «Клооп» «неприятной».

Several media in Kyrgyzstan are currently down due to denial of service attacks. This is the article that they do not want you to read. "Just the facts: how much cost the luxury watches, branded bags and clothes of Matraimov’s wife" https://t.co/fZUPBMmSVR @kloopnews pic.twitter.com/7RsrQ7SFHr — Qurium Media (@Qur1um) December 17, 2019 Твит от Qurium, показывающий динамику DDoS-атаки на «Клооп».

Сам «Клооп» перестал работать на пять минут после начала атаки, но работа сайта сразу же возобновилась после мер, которые принял Qurium.

В свой пик объём трафика DDoS-атаки на «Клооп» достигал 30 гигабит в секунду, количество запросов превысило 2 миллиона в секунду. В этот момент атака велась четырьмя ботнетами — сетями зараженных вирусом компьютеров, которые посылают запросы на сайт-цель без ведома своих владельцев.

DDoS-атака — это атака на сервер огромным количеством запросов, с целью вывести его из строя.

Первым сайтом, который атаковали вечером 17 декабря, был сам Factcheck.kg — произошло это примерно через два часа после того, как это издание выпустило совместное с организацией Bellingcat расследование о богатстве Уулкан Тургуновой, жены бывшего замглавы таможни Раима Матраимова.

Прочитать это же расследование на «Клоопе», если Factcheck.kg у вас не откроется

Этот текст, кроме «Клоопа», переопубликовали издания «Кактус», «Экономист», Govori.tv, «Вечерний Бишкек», knews.kg, «Политклиника». Пользователи каждого в последующем испытали проблемы с доступом к сайтам. Представители «Кактуса» подтвердили, что на их сайт тоже была произведена DDoS-атака. Совместный анализ показал, что эта атака по своим параметрам практически идентична атаке на «Клооп».

Это первый зафиксированный случай в истории Кыргызстана, когда предположительно сразу семь онлайн-изданий подверглись DDoS-атаке. Это также, скорее всего, самая сильная DDoS-атака против СМИ в истории страны.

Некоторые сайты переставали работать даже несмотря на использование Cloudflare — сервиса, который должен был защитить от такого рода атак. По словам представителей Qurium, даже одного процента атаки, произведенной на «Клооп», хватило бы, чтобы вызвать неполадки в работе веб-сайта при отсутствии специальной защиты.

Раимбек Матраимов — фигурант совместного журналистского расследования о коррупции на кыргызской таможне, которое выпустили в ноябре и декабре радио «Азаттык», «Клооп» и OCCRP.

10 декабря семья Матраимовых подала в суд на «Клооп» и «Азаттык», а также на издание 24.kg за перепубликацию выводов этого расследования.

Первое заседание по этому иску пройдёт 19 декабря в Свердловском районном суде Бишкека.

За день до этого, 18 декабря, на площади Ала-Тоо в Бишкеке пройдет митинг против коррупции и давления на журналистов.

Над материалом работали: Бектур Искендер, Эльдияр Арыкбаев, Ринат Тухватшин

Прочитайте расследования, из-за которых на нас подали в суд: