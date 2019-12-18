Кожобек Рыспаев

Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение, по которому газета «Ачык Саясат» обязана выплатить депутату Кожобеку Рыспаеву компенсацию в 300 тысяч сом. Газета сравнила Рыспаева с «хамелеоном, переходящим из одной партии в другую».

Как сообщает «Кактус», главный редактор газеты Назгуль Мамытова заявила, что газета может закрыться. Издание планирует провести акцию, чтобы собрать сумму для возмещения компенсации.

Зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева назвала решение суда — «политическим заказом» и «попыткой закрыть оппозиционную газету».

«Насколько мы знаем от источников, в высших эшелонах власти поговаривают, что нужно с этой газетой что-то делать. Как газета может выплатить 300 тыс.? Идет попытка заставить замолчать и обанкротиться, чтобы не стало еще одной оппозиционной газеты», — сказала она.

Еще в мае этого года Рыспаев выиграл дело против в газеты в Октябрьском районном суде. В сентябре депутат сновы выиграл дело против издания, но уже в городском суде.

Рыспаев подал в суд на газету из-за статьи, которая вышла в августе 2018 года. В ней написали, что депутат переходит из одной партии в другую, и автор называл его «хамелеоном».



