Фото: Александра Титова

Кыргызстанцы снова выйдут на мирный митинг «против коррупции, ущемления свободы слова и законов в Кыргызстане».

«REакция 2.0» назначена на 18 декабря в 11:30 утра у памятника героям 7 апреля — там же, где проходил ноябрьский мирный митинг.

Первый митинг «REакция» проходил после совместного расследования журналистов «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о контрабанде и коррупции на кыргызской таможне. Тогда участники акции потребовали реакции президента и правоохранительных органов на изложенные журналистами факты.

Новая «REакция» пройдет за день до первого заседания суда по делу о защите чести и достоинства экс-зампреда таможни Раимбека Матраимова и его семьи.

Раимбек Матраимов, а также его брат Искендер, их жёны и общественный фонд «Исмаил Ата», подали в суд иск на «Азаттык», «Клооп» и 24.kg 12 декабря.

Суммы исков составили: 22,5 миллиона сомов (почти 320 000 долларов) к «Азаттыку», 12,5 миллиона (177,7 тысяч долларов) к «Клоопу», 15 миллионов (213,2 тысячи долларов) к 24.kg и 10 миллионов сомов (около 142,2 тысяч долларов) отдельно журналисту «Азаттыка» Али Токтакунову.

Раимбек Матраимов – один из фигурантов совместного расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на таможне, контрабанде и выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. Его брат Искендер — депутат парламента.

Прочитайте расследования, из-за которых на нас подают в суд:

«Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути»